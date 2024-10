Stellantis sta integrando le batterie allo stato solido di Factorial in una flotta di veicoli dimostrativi 

Stellantis e Factorial hanno presentato il prossimo capitolo della loro partnership per accelerare lo sviluppo e l’implementazione di veicoli elettrici di prossima generazione alimentati dalla tecnologia delle batterie Factorial allo stato solido. Questa iniziativa si basa sull’investimento di 75 milioni di dollari che Stellantis ha effettuato in Factorial nel 2021.

Con le batterie a stato solido di Factorial Stellantis rafforza il proprio impegno nello sviluppo di EV efficienti e convenienti

Stellantis prevede di lanciare entro il 2026 una flotta di veicoli dimostrativi composta dai nuovi Dodge Charger Daytona, equipaggiati con batterie a stato solido prodotte da Factorial. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso la commercializzazione di questa innovativa tecnologia. La flotta avrà il compito di convalidare le celle di Factorial e di testare le loro prestazioni in condizioni di guida reale.

Factorial fornirà a Stellantis celle basate sulla sua tecnologia proprietaria di batterie a stato solido, FEST, che offre una densità energetica superiore a 390 Wh/kg. La tecnologia FEST presenta vantaggi notevoli rispetto alle tradizionali batterie agli ioni di litio, come una maggiore densità di energia, un peso ridotto, prestazioni superiori e la possibilità di abbattere i costi totali del veicolo nel tempo. Per queste ragioni, è considerata una soluzione ideale per alimentare i veicoli elettrici di nuova generazione.

Stellantis ha scelto la piattaforma multienergia STLA Large per questa tecnologia innovativa grazie al suo interesse per i SUV elettrici ad alto volume e i veicoli ad alte prestazioni. La piattaforma STLA Large, pietra miliare del piano strategico Dare Forward 2030 di Stellantis, sarà utilizzata da marchi come Jeep , Dodge, Chrysler, Alfa Romeo e Maserati. È progettato per supportare fino a due milioni di veicoli in tutto il mondo, rendendolo ideale per questa innovativa tecnologia delle batterie.

“Questa flotta di veicoli dimostrativi segna un’importante tappa nella nostra collaborazione con Factorial”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Integrando la tecnologia innovativa delle batterie di Factorial nella piattaforma STLA Large, stiamo confermando il suo potenziale nel migliorare la nostra offerta di veicoli elettrici, assicurando ai clienti prestazioni superiori, maggiore autonomia e tempi di ricarica ridotti nei prossimi anni.”

“Siamo lieti di intraprendere questo percorso con Stellantis per accelerare l’adozione dei veicoli elettrici”, ha dichiarato Siyu Huang, CEO e co-fondatore di Factorial. “Siamo convinti che la tecnologia a stato solido possa avere un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo, permettendo ai veicoli elettrici di nuova generazione di offrire prestazioni superiori e costi ridotti.”

La collaborazione tra Stellantis e Factorial evidenzia l’importanza crescente delle batterie a stato solido nel mercato dei veicoli elettrici. Questa partnership, avviata nel 2021, rappresenta un impegno condiviso verso l’innovazione tecnologica e un trasporto più sostenibile.