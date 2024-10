Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina: all’asta quella di Angelina Jolie

Le case d’asta propongono, talvolta, delle auto straordinarie alla tentazione dei potenziali acquirenti. Non vi è dubbio sul fatto che appartenga alla specie la Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina del 1958 messa in catalogo dagli specialisti di Christie’s per la sessione di vendita del 20 novembre a Parigi, battezzata “The Exceptional Sale“.

La vettura, di suo, produce grande interesse nei collezionisti, ma l’esemplare di cui ci stiamo occupando ha un potere di richiamo ancora maggiore, perché giunge dal garage di una delle attrici americane più famose al mondo: Angelina Jolie.

Ancora una volta il mondo del cinema e quello delle auto si intrecciano sotto le luci dei riflettori. Questa volta il red carpet sarà per la creatura del “cavallino rampante”, che unisce le note dell’eleganza e della potenza, elevandosi al rango di oggetto d’arte. Col valore aggiunto della nobile provenienza.

Di solito le auto appartenute ai divi del mondo dello spettacolo riescono a spuntare cifre maggiori di quelle “ordinarie”, se così possono essere definite delle spese di importo ben superiore al potenziale economico dei comuni mortali. Gli appassionati più facoltosi delle “rosse” e della “settima arte” hanno all’orizzonte l’eccezionale opportunità di acquisire un mezzo unico, di cui andare orgogliosi.

Frutto della vena creativa di Pininfarina, la Ferrari 250 GT Coupé si concede alla vista con uno stile gradevole, che non fatica a guadagnare l’ammirazione, anche se altre sono le auto del “cavallino rampante” più amate di sempre. Come fanno sapere gli specialisti di Christie’s, questo modello è della seconda serie ed appartiene a una famiglia che ha preso forma in soli 353 esemplari, cui vanno aggiunte una quarantina di spider.

Presentata in anteprima a un prestigioso Concours d’Élégance ad Antibes, l’auto in esame fu ammirata da tutti in quella cornice ambientale, per le sue proporzioni perfette. Vestita di un elegante nero, è stata protagonista anche dello spot del profumo “Mon Guerlain” (2027). Al suo attivo una bassa percorrenza, pari a 10.300 km. Dalla vendita si prevede un incasso di almeno 800 mila euro.

La Ferrari 250 GT Coupé Pininfarina è una vettura da “Dolce Vita”. Con lei prese forma un processo di standardizzazione produttiva, spingendo la casa di Maranello verso un balzo nei volumi commerciali. Sotto il cofano anteriore del modello pulsa un motore V12 da 3 litri di cilindrata, che eroga 240 cavalli di potenza massima, per una punta velocistica nell’ordine dei 250 km/h.

