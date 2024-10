Citroen e-C3 premiata ai Carbuyer Awards 2025

Citroen e-C3 è stata premiata come “Migliore piccola auto elettrica” ​​ai Carbuyer Awards 2025. Dall’apertura degli ordini a luglio 2024, la nuova ë-C3 ha vinto numerosi premi, essendo già stata premiata come “Auto dell’anno” e “Auto elettrica conveniente dell’anno” agli Auto Express New Car Awards 2024. Il premio arriva prima del lancio commerciale nel Regno Unito della nuova ë-C3.

La nuova Citroen e-C3 si è aggiudicata il premio “Best Small Electric Car” ​​ai Carbuyer Awards 2025

La nuova Citroen e-C3 è la prima berlina compatta completamente elettrica progettata e costruita in Europa ed è pensata per i clienti che desiderano i vantaggi della mobilità a zero emissioni a un prezzo accessibile. La nuova ë-C3 è uno dei modi più convenienti per i clienti di passare all’elettrico. La vettura della casa francese offre il miglior comfort della categoria, un’esperienza elettrica facile, un livello eccezionale di equipaggiamento utile e un buon rapporto qualità-prezzo.

I giudici di Carbuyer hanno elogiato l’auto di Citroen per i suoi livelli di tecnologia e equipaggiamento, comfort e qualità costruttiva senza compromettere il prezzo, ritenendo che la Nuova ë-C3 renda accessibile la guida elettrica. La Nuova Citroen e-C3 presenta per la prima volta la tecnologia Citroën Advanced Comfort. Questa tecnologia equipaggia la vettura con sedili Advanced Comfort e sospensioni Advanced Comfort, il che significa che la ë-C3 beneficia dei livelli di comfort che i consumatori si aspettano da una Citroën.

Paul Barker, direttore di Carbuyer, ha affermato: “Si temeva che le piccole auto stessero per dire addio al mercato, ma modelli come la Nuova Citroën ë-C3 dimostrano che ciò non potrebbe essere più lontano dalla verità. L’abbiamo descritta come l’auto giusta al momento giusto perché porta l’auto elettrica a prezzi accessibili alle masse. A partire da poco meno di 24.000 euro, ecco una supermini elegante, pratica e comoda con un’autonomia di 320 km e un comportamento di guida facile. Il kit standard include tutti gli elementi essenziali, mentre l’allestimento MAX aggiunge lussi come sedili riscaldati e persino un parabrezza sbrinante”.

Greg Taylor, amministratore delegato di Citroën UK, ha affermato: “Siamo lieti che la nuova ë-C3 abbia vinto questo premio. Mette in luce l’impegno di Citroën per l’elettrificazione e la determinazione a fornire opzioni EV accessibili ai nostri clienti, rendendo i veicoli elettrici accessibili a tutti. Sono entusiasta della continua reazione positiva per la nuova ë-C3”.

I Carbuyer Awards vedono un team di esperti mettere alla prova le auto più significative in vendita, misurando ogni concorrente nel Regno Unito per fornire un elenco delle migliori auto ogni anno. Per essere preso in considerazione per un premio Best Car, un modello deve aver accesso nelle aree di costi di gestione, sicurezza, tecnologia, prestazioni e praticità.

La nuova ë-C3 è l’auto perfetta per gli ambienti urbani e suburbani, con un motore elettrico da 113 CV e una trasmissione automatica che offrono prestazioni più che sufficienti per affrontare la guida di tutti i giorni. La batteria da 44 kWh offre fino a 320 km (WLTP) di autonomia ed è in grado di ricaricarsi rapidamente dal 20 all’80% in soli 26 minuti utilizzando un caricabatterie rapido CC da 100 kW.