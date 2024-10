Stellantis partecipa alla 7a edizione del Congresso Meccanico Brasiliano 

Stellantis è stata protagonista alla settima edizione del Congresso Meccanico Brasiliano, uno dei principali eventi nel mercato della sostituzione dei componenti di quel paese. L’azienda era presente con Mopar, bproauto e SUSTAINera, che fanno parte della sua strategia Parts and Services, partecipando a conferenze e presentazioni tecniche, oltre all’esposizione di veicoli e componenti destinati all’aftermarket. L’evento si è svolto questo fine settimana, a San Paolo, e ha riunito più di 7 mila partecipanti, tra meccanici, titolari di officine e professionisti specializzati nel settore post-vendita.

Stellantis ha collaborato a conferenze e presentazioni tecniche, oltre all’esposizione di veicoli, parti, accessori e test drive

Durante il Congresso Meccanico Brasiliano, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di assistere a due conferenze tecniche presso lo stand Stellantis. bproauto ha affrontato il tema “Il raffreddamento nell’era dell’elettrificazione: presente e futuro”, presentato da Luigi Riccio. Il marchio SUSTAINera ha discusso di “Il potere della rigenerazione: efficienza e redditività”, tenuto da Robson Chaves. Inoltre, l’azienda ha partecipato anche sul palco principale, con il panel “Parti originali, originali e parallele”, rappresentato dal responsabile dello sviluppo delle parti di Stellantis, Fernando Silva.

Nel corso del Congresso sono state evidenziate anche le vetture che fanno parte dei marchi Stellantis. La nuova Citroën Basalt, l’ultima nata della marca, ha attirato l’attenzione dei visitatori. Fiat, a sua volta, ha esposto Fiat Pulse 1.3 Firefly e il pick-up Titano, mentre Peugeot ha presentato la 208 Turbo. Inoltre, il pubblico ha potuto osservare da vicino i modelli elettrificati Jeep Grand Cherokee 4xe e Fiat 500e, entrambi disponibili per i test drive.

Contribuendo allo sviluppo dei professionisti della riparazione, Stellantis ha portato come novità quest’anno la partecipazione di una delle sue società, MaxxiTraining, una divisione del gruppo DPaschoal nata per assistere il mercato nella costruzione e distribuzione di conoscenze tecniche, commerciali e gestionali per tutti i professionisti nel settore automobilistico. Questo è il primo evento in cui Stellantis presenta, in modo integrato, i marchi che compongono la sua strategia Parts and Services insieme a DPaschoal, recentemente acquisita dall’azienda.

La 7a edizione del Congresso Meccanico Brasiliano segna anche il primo anniversario di bproauto, arrivato in Brasile per servire il mercato dei veicoli al di fuori del periodo di garanzia, considerando l’intero mercato del ricambio, non solo i marchi nel portafoglio Stellantis. Negli ultimi 12 mesi il marchio ha registrato applicazione in oltre l’85% dell’intero parco circolante nazionale. Oggi bproauto conta 27 categorie di ricambi, accessori e lubrificanti e più di 2 mila referenze con applicazioni multimarca. bproauto continua a investire nello sviluppo e nel lancio di componenti per tenere il passo con i progressi tecnologici emergenti nel settore automobilistico.

All’interno della struttura Stellantis Parts and Services, i consumatori della regione hanno anche i marchi Mopar e SUSTAINera. Mopar è il marchio di ricambi e accessori originali Stellantis, che offre prodotti sviluppati per garantire la compatibilità con ogni modello dei diversi marchi dell’azienda, garantendo inoltre che il veicolo mantenga i parametri necessari entro il periodo di garanzia. SUSTAINera presenta un portafoglio di componenti automobilistici rigenerati, offrendo una soluzione che combina risparmio, affidabilità, sostenibilità e garanzia del produttore.