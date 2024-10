Salvini: “Faremo di tutto per evitare licenziamenti in Stellantis”

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso la sua preoccupazione riguardo ai potenziali licenziamenti previsti da Stellantis. Ha affermato che farà tutto il possibile per evitare tagli di personale, sottolineando che si tratta di tagli suggeriti da chi percepisce stipendi annuali di decine di milioni di euro.

Matteo Salvini farà di tutto per evitare licenziamenti in Italia per il gruppo Stellantis

Riguardo al tavolo convocato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per discutere la situazione di Stellantis, Matteo Salvini ha enfatizzato l’importanza che l’azienda rispetti i miliardi di euro ricevuti dai contribuenti italiani negli anni, quando era Fiat. Ha affermato: “Non puoi ricevere enormi contributi pubblici e poi chiudere e licenziare in Italia per trasferirti all’estero. Chiedo rispetto per gli ingegneri e i lavoratori attualmente in cassa integrazione.”

Rispondendo a chi gli chiedeva se parteciperà al tavolo convocato, il ministro Salvini ha dichiarato: “Partecipo a tutti i tavoli in cui posso contribuire a risolvere un problema. Tuttavia, se l’attuale dirigenza di Stellantis è concentrata su questioni estere dopo aver ricevuto fondi in Italia, diventa difficile discutere con queste persone.”

Vedremo dunque quali novità arriveranno a proposito delle attività e degli stabilimenti del gruppo Stellantis in Italia nel corso dei prossimi giorni.