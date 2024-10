Urso: “Convocherò un tavolo d’intesa con Stellantis”

“Intendo convocare oggi il tavolo specifico istituito con Stellantis, affinché possiamo affrontare concretamente le richieste che il Sistema Italia, nella sua totalità, ha avanzato a questa multinazionale,” ha affermato il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, durante l’inaugurazione della Casa del Made in Italy a Milano.

Adolfo Urso ha detto oggi che intende convocare immediatamente un tavolo con Stellantis per discutere del futuro in Italia

“Faccio riferimento alle mozioni parlamentari che sono state approvate con il nostro consenso dall’aula di Montecitorio, così come allo sciopero realizzato dai sindacati venerdì scorso. C’è un consenso unanime che chiede a Stellantis di investire nel nostro Paese, per ridare prestigio al Made in Italy nel settore automobilistico, e siamo certi che sia possibile”, ha continuato Adolfo Urso. “La risposta deve arrivare da loro, poiché un’azienda multinazionale ha la responsabilità e il dovere di contribuire allo sviluppo e al mantenimento della filiera automobilistica nel nostro Paese.”

Nei giorni scorsi, Urso aveva già affermato: «Fin dall’inizio della legislatura, mi sono dedicato a convincere Stellantis a investire nel nostro Paese per proteggere quella straordinaria filiera dell’automotive che suscita invidia ovunque». Ha anche sottolineato: «Ritengo importante il lavoro delle forze sindacali che oggi stanno manifestando, così come le indicazioni del Parlamento. Per questo motivo, convocherò l’azienda domani», aggiungendo che «oggi è in corso uno sciopero, e spetta a sindacati e lavoratori esprimere la loro voce».

Vedremo dunque oggi quali altre novità arriveranno a proposito dell’imminente incontro tra i vertici di Stellantis e il Ministro delle imprese e del made in Italy.