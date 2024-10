Stellantis lancia un SUV elettrico in Malesia 

Oggi Stellantis ha introdotto in Malesia un nuovo SUV elettrico, segnando un’importante espansione nel mercato automobilistico del Sud-Est asiatico. Il modello in questione è il Leapmotor C10, frutto della collaborazione tra Stellantis e Leapmotor, contribuirà agli obiettivi del governo malese, che mira a diventare un centro regionale per la produzione di veicoli elettrici (EV). La Malesia punta a offrire alle case automobilistiche una solida filiera di fornitura per i veicoli elettrici e prevede che entro il 2030 i veicoli elettrici e ibridi rappresenteranno il 20% delle nuove vendite di auto.

Stellantis porta in Malesia il nuovo SUV elettrico Leapmotor C10

Secondo il ministro degli investimenti, del commercio e dell’industria della Malesia, Tengku Zafrul Aziz, Stellantis inizierà le vendite con il SUV di medie dimensioni Leapmotor C10. Il SUV completamente elettrico ha una batteria da 69,9 kWh con un’autonomia stimata di 420 km, 218 CV e una coppia di 320 Nm.

Stellantis detiene una quota del 51 per cento nella joint venture con Leapmotor International e ha ottenuto diritti esclusivi per produrre, esportare e vendere i veicoli Leapmotor al di fuori della Cina. Oltre al Sud-est asiatico, Stellantis e Leapmotor sono interessate al mercato indiano per i veicoli elettrici (EV).

Tuttavia, l’India mantiene una posizione cauta sull’importazione di EV prodotti in Cina. La joint venture ha avviato la produzione di veicoli elettrici in uno stabilimento Stellantis in Polonia, una scelta strategica che potrebbe risultare vantaggiosa, data l’imposizione di dazi elevati su EV di origine cinese in diverse nazioni, tra cui l’Unione Europea, il Canada e gli Stati Uniti.