Fiat ha celebrato i suoi 125 anni con i suoi modelli storici all’Autoclásica

Come ogni anno, il Fiat Clásicos Club Argentina è stato presente alla ventiduesima edizione di Autoclásica, il più grande festival di auto d’epoca del Sud America. Tra i tanti modelli emblematici esposti, il Club ha colto l’occasione per continuare le celebrazioni per i 125 anni del marchio nel mondo.

La mostra che, nel 2016, è stata riconosciuta dalla FIVA (Fédération Internationale des Véhicules Ancienes) come uno degli 8 eventi più importanti al mondo, si è svolta questo fine settimana all’ippodromo di San Isidro. Giunta alla sua ventiduesima edizione, la storia automobilistica di tutto il mondo potrà essere fatta rivivere attraverso un’esposizione di oltre 1.100 veicoli classici di categoria internazionale. In questa edizione è stato onorato il Fiat Classics Club Argentina, celebrando i 125 anni del marchio italiano nel mondo, oltre ovviamente ad esporre vari esemplari di questa ricca storia.

Questo omaggio presentava come reperto degno di nota la presenza di una replica della Fiat 3 ½ HP, il primo modello di automobile costruito dall’allora nascente stabilimento italiano di Torino tra il 1899 e il 1900. Florentino Viale, appassionato di automobili e originario della cittadina di Sunchales , Santa Fé, ha costruito questa replica completamente a mano.

Si tratta di un piccolo modello per 2 o 3 passeggeri denominato Duc Vis a Vis firmato dal carrozziere torinese Marcello Alessio. Oltre alla Fiat 3 ½ HP, erano presenti al salone anche diversi modelli emblematici del marchio per celebrare questo importante anniversario del marchio. Tra questi la Fiat 133 TIAVA del 1979, la 125 Mirafiori del 1981, la Duna SCX del 1990, la Regata del 1992 e la Uno Turbo ie del 1993.