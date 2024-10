Stellantis Heritage Hub: giornata all’insegna dell’auto, della musica e del cinema con l’Unione Industriali Torino e il Club Silencio

Auto, musica e cinema sono stati i protagonisti di un grande evento tenutosi la scorsa settimana all’Heritage Hub, l’incredibile location che custodisce l’inestimabile collezione aziendale di oltre 300 veicoli Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo. Situata all’interno dello storico stabilimento Mirafiori di Torino, la suggestiva location ha ospitato il primo convegno “Cinema: che impresa!” seguito da un incantevole evento organizzato in tandem con l’associazione culturale Club Silencio.

Esperti del mondo del cinema e di Stellantis hanno partecipato alla conferenza all’Heritage Hub

Nell’ambito del programma “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024”, organizzato dall’Unione Industriale di Torino con Fiat come Premium Partner, all’Heritage Hub si è svolto il convegno “Cinema: che impresa!”, focalizzato sulla storia del cinema industriale e sulla sua evoluzione dal primo Novecento, attraverso immagini e video. Tra i relatori spiccavano Stefano Serra, Presidente di AMMA – Unione Industriale di Torino, e i rappresentanti di Stellantis, Roberto Giolito e Maurizio Torchio, che hanno messo in evidenza il legame indissolubile tra il brand e l’industria cinematografica, entrambi nati a Torino e storicamente legati alla città.

Infatti, la FIAT iniziò a filmare le sue attività nel 1911 e continuò a mostrare officine, metodi di produzione, evoluzioni nei luoghi di lavoro e i suoi leggendari veicoli sul grande schermo nel corso dei decenni. Questi film in 16mm e 35mm sono documenti essenziali per ricostruire la storia economica e sociale del XX secolo .

Oggi, questo incredibile materiale audiovisivo è conservato presso il Centro Storico FIAT, il celebre museo di Torino che ospita un’immensa collezione di automobili, cimeli, miniature e manifesti, nonché il vasto archivio della più grande casa automobilistica italiana, tra cui 200 ore di filmati storici, 7.000 metri lineari di documenti cartacei, 400.000 disegni tecnici, 5.000 libri e riviste e oltre 6 milioni di stampe, diapositive a colori e negativi.

A poche ore dalla conclusione del convegno “Cinema: che impresa!”, Heritage Hub ha dato prova di essere gremito con un’esperienza immersiva realizzata in collaborazione con Club Silencio, l’associazione culturale torinese impegnata nella promozione culturale e nella partecipazione dei giovani. In questa speciale “Notte all’Heritage Hub”, le guide esperte del museo hanno accompagnato gli ospiti in un tour tra i veicoli che hanno fatto la storia dell’automotive internazionale, tra cui l’incredibile “Area Motori”, che ospita una selezione di oltre 30 tra i motori più importanti realizzati dai marchi italiani del Gruppo nell’ultimo secolo.

La serata all’Heritage Hub è stata allietata dal DJ set di Sick Seek, che ha condotto i visitatori in un viaggio musicale attraverso vari generi e influenze e ha creato un’atmosfera unica. Artisti locali hanno contribuito alla musica, fondendo suoni elettronici e acustici per creare uno spettacolo suggestivo e avvolgente. Inoltre, grazie alla VR Experience curata dal Club Silencio, gli ospiti hanno potuto godere del genio creativo di LABADANzky, artista contemporaneo italiano specializzato in installazioni urbane giganti realizzate attraverso il riutilizzo di materiali di scarto.

Grazie anche alle visite guidate che offre il venerdì, il sabato e la domenica, con biglietti disponibili online, Heritage Hub si è dimostrato ancora una volta una location pronta ad aprire le braccia al pubblico. Inoltre, a dimostrazione della sua natura multifunzionale, Heritage Hub sta diventando una location sempre più attraente per conferenze ed eventi aziendali, come dimostra il crescente numero di eventi programmati, tra cui quello della scorsa settimana.