Stellantis partecipa al al Salone dell’Automobile Ibrido ed Elettrico 2024 con due novità importanti

Stellantis in Portogallo presenterà al Salone dell’Automobile Ibrido ed Elettrico 2024 le nuove Opel Frontera e Opel Grandland, due nuovi modelli elettrificati per il segmento dei SUV. Il nome Frontera ritorna nella gamma Opel per succedere alle due generazioni precedenti di successo ed è disponibile per la prima volta in configurazioni interne a cinque o sette posti. Sotto il cofano, la Frontera punta esclusivamente su motori elettrificati, Hybrid con tecnologia 48 V e 100 o 136 cavalli oppure la variante Electric dotata di motore elettrico da 83 kW/113 cavalli e batteria da 44 kWh.

Al Salone dell’Automobile Ibrido ed Elettrico 2024 in Portogallo Stellantis protagonista con le nuove Grandland e Frontera

La nuova Grandland è l’ultimo top di gamma di Opel , ed è anche il primo modello del marchio a utilizzare la nuova piattaforma STLA Medium. Tenendo conto dell’approccio “Greenovation” di Opel, la Grandland è dotata esclusivamente di propulsori elettrificati: ibrido con tecnologia a 48 V, completamente elettrico o, successivamente, anche come ibrido plug-in. Nell’ambito del SAHE, Opel promuoverà varie attività presso il proprio stand presso i visitatori, oltre a rendere disponibili per i test drive i veicoli 100% elettrici dei modelli Corsa, Mokka e Astra Sports Tourer. L’11 ottobre, alle 12:30, si svolgerà la conferenza stampa in cui Opel presenterà le nuove Frontera e Grandland.

Nello spazio Citroën, grande protagonista sarà la nuova ë-C3, un modello che dà un nuovo significato al concetto di mobilità elettrificata accessibile e confortevole, rivoluzionando il segmento con sospensioni e sedili Citroën Advanced Comfort, un’autonomia WLTP di 320 chilometri e batteria da 44 kWh, ricarica DC fino a 100 kW. Al loro fianco, saranno presenti ë-C4 100% elettrica, modello di riferimento nel segmento delle compatte, e ë-Berlingo, il furgone elettrico made in Portugal, oltre alla versione ibrida plug-in della grande Citroën. SUV, il C5 Aircross. Un gioco di memoria associato all’offerta elettrica del marchio permetterà ai partecipanti di portare a casa i prodotti della marca di Stellantis.

DS Automobiles porterà all’edizione 2024 del SAHE il modello DS 3 E-Tense , il modello premium del segmento B 100% elettrico, la Compact DS 4 E-Tense Collezione Antoine de Saint-Exupéry 225, nonché la top di gamma SUV della gamma DS 7 , anche nella sua versione E-Tense 225 . Quest’ultimo sarà disponibile anche per test drive con i visitatori interessati. Il marchio promuoverà inoltre un concorso che permetterà al vincitore di godere di una DS 4 E-Tense Collezione Antoine de Saint-Exupéry 225 per 1 settimana.

Sempre a proposito di Stellantis, Peugeot presenterà sul suo display la nuova E-5008 GT, una versione 100% elettrica del suo SUV con l’autonomia più lunga del segmento, attualmente in fase di lancio in Portogallo. Lo stand Peugeot includerà anche un altro detentore del record di autonomia elettrica, la nuova E-3008 GT , così come i modelli E-308 SW GT ed E-2008 GT. Le parti interessate possono anche iscriversi ai test drive dei modelli E-3008 GT ed E-5008 GT. Il marchio di Stellantis promuoverà inoltre un quiz per i visitatori del suo spazio al SAHE, che darà loro la possibilità di vincere un fine settimana al volante della nuova E-3008, in un’offerta che include un soggiorno all’Hotel Douro Verde.