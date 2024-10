Il precedente importatore francese Leapmotor porta Stellantis in tribunale

Leapmotor sta espandendo la propria presenza in Europa grazie a una joint venture con Stellantis. Recentemente, sono stati aperti i libri degli ordini per i modelli C10 e T03, con quest’ultima proposta a un prezzo di partenza inferiore ai 20.000 euro. Tuttavia, in Francia, la situazione si sta complicando, poiché il precedente importatore ha deciso di intentare una causa contro Stellantis. Questo sviluppo potrebbe creare dei problemi per l’azienda in un mercato già competitivo e in fase di crescita.

In Francia l’ex importatore di Leapmotor fa causa a Stellantis

Come riporta il portale francese Automobil Propre, è in corso una causa contro Stellantis intentata da Didier Sirgue, responsabile di SN Diffusion e EVE (Espace Véhicules Électrique), che in precedenza aveva distribuito la piccola auto elettrica T03 in Francia. Prima del grande affare con Stellantis, Leapmotor aveva provato a lanciarla in Europa tramite importatori in alcuni paesi. Tuttavia, da quando è stata finalizzata la cooperazione globale con Stellantis, questi importatori sono evidentemente fuori dai giochi.

Didier Sirgue sostiene che il suo contratto come importatore per Leapmotor non sarebbe dovuto scadere prima del 15 gennaio 2025, ma è stato terminato il 1° maggio 2024 senza alcun preavviso. Secondo quanto riportato, i problemi sarebbero iniziati nell’ottobre 2023, quando Stellantis ha acquisito il 21% di Leapmotor e ha comunicato la sua intenzione di commercializzare modelli cinesi attraverso la propria rete di distribuzione. L’importatore francese ha ora deciso di portare la questione in tribunale per contestare questa decisione.

Leapmotor e Stellantis hanno rapidamente costituito una joint venture chiamata Leapmotor International per coordinare il marketing dei veicoli elettrici provenienti dall’Asia. Le prime consegne di questi veicoli sono previste per quest’anno. Oltre alla Francia, i mercati iniziali per la distribuzione dei veicoli Leapmotor in Europa includono Germania, Belgio, Grecia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Romania, Spagna, Svizzera e Regno Unito. A partire dal quarto trimestre di quest’anno, Leapmotor International prevede di espandere le vendite anche in Medio Oriente e Africa (inclusi Israele e i territori francesi d’oltremare), nella regione Asia-Pacifico (comprendendo Australia, Nuova Zelanda, Thailandia, Malesia e Nepal) e in Sud America (focalizzandosi su Brasile e Cile).

Secondo Stellantis, i primi Leapmotor EV sono arrivati ​​via nave dalla Cina in Germania . A lungo termine, tuttavia, i veicoli destinati al mercato europeo non saranno più costruiti in Cina, ma in Europa. È già stato deciso che la T03 sarà costruita nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Dove in Europa verrà costruita la C10 deve ancora essere deciso.