Ufficiale: Carlos Tavares lascerà Stellantis nel 2026

Carlos Tavares, attuale amministratore delegato di Stellantis, il gruppo nato dalla fusione tra Peugeot-Citroën e Fiat Chrysler nel 2021, ha annunciato che si ritirerà una volta concluso il suo mandato, previsto per l’inizio del 2026. “Nel 2026 avrò 68 anni, un’età adeguata per il pensionamento. Questa è una delle opzioni”, aveva dichiarato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, ai giornalisti durante una visita allo storico stabilimento Peugeot di Sochaux nell’ottobre scorso. Adesso però il suo addio al gruppo automobilistico nel 2026 è stato ufficializzato.

L’addio di Carlos Tavares a Stellantis nel 2026 è stato ufficialmente confermato

Nel comunicato stampa, Stellantis ha confermato di aver avviato ufficialmente il processo per individuare il successore di Carlos Tavares, il cui mandato terminerà nel gennaio 2026. La ricerca del nuovo amministratore delegato è stata affidata a un comitato speciale del Consiglio di amministrazione, presieduto da John Elkann, che dovrebbe completare il processo entro il quarto trimestre del 2025.

Nello stesso comunicato stampa Carlos Tavares aveva dichiaarato: “In questo periodo darwiniano per l’industria automobilistica, il nostro dovere e la nostra responsabilità etica sono adattarci e prepararci per il futuro, meglio e più velocemente dei nostri concorrenti per offrire una mobilità pulita, sicura e conveniente. I nuovi membri del team dirigenziale apporteranno il loro prezioso contributo alla determinazione del nostro team complessivo di affrontare le sfide future, rafforzando e accelerando la nostra trasformazione per diventare l’azienda tecnologica di mobilità preferita. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a gettare le basi per il futuro successo di Stellantis”.

Prima di guidare la creazione di Stellantis nel gennaio 2021, Tavares è diventato presidente del consiglio di amministrazione di PSA nel marzo 2014, solo due mesi dopo il suo ingresso nel gruppo. La sua carriera precedente include un lungo periodo in Renault (2011-2013), dove aveva iniziato nel 1981, e un’esperienza presso Nissan, dove si era trasferito nel 2004.

Nel corso del prossimo anno è probabile che possa essere individuato quello che sarà il successore di Carlos Tavares alla guida di Stellantis dal 2026 in Poi. In questo articolo vi avevamo indicato i nomi dei probabili successori almeno secondo le indiscrezioni fin qui trapelate.