Stellantis: Carlos Tavares punterebbe ad una profonda riorganizzazione secondo indiscrezioni

Secondo fonti ben informate, l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares, sta preparando un significativo rimpasto dirigenziale in risposta a un grave profit warning che ha colpito la casa automobilistica. Si prevede che Tavares presenterà la sua proposta durante una riunione del consiglio di amministrazione negli Stati Uniti questa settimana, hanno riferito fonti che preferiscono rimanere anonime. I tagli potrebbero riguardare vari settori dell’azienda, inclusi i dipartimenti finanziari, i responsabili regionali e i dirigenti dei marchi, come parte di una più ampia strategia per affrontare le difficoltà.

Durante la riunione di due giorni, i membri del consiglio discuteranno anche del futuro del CEO 66enne, Carlos Tavares. Questo incontro era stato programmato il mese scorso, prima che il presidente John Elkann avesse avviato la ricerca di un possibile successore per Tavares, il cui contratto scade all’inizio del 2026.

Carlos Tavares, noto per la sua attitudine al taglio dei costi, sta cercando di riprendere il controllo dopo settimane di difficoltà che hanno costretto Stellantis a rivedere al ribasso le sue previsioni di profitto e flusso di cassa per l’anno. Mentre la maggior parte dei concorrenti europei affronta un calo della domanda, la gravità e il tempismo del profit warning di Stellantis hanno sollevato dubbi sulla governance della casa automobilistica.

Non è chiaro se il consiglio approverà il piano di ristrutturazione proposto dal CEO Carlos Tavares, e ci sono vari esiti ancora possibili, secondo le fonti. Durante l’incontro, i membri del consiglio si concentreranno anche sugli sforzi di ristrutturazione previsti negli Stati Uniti, il principale mercato di profitto di Stellantis. Dopo l’annuncio delle possibili ristrutturazioni, le azioni statunitensi di Stellantis hanno registrato un incremento, salendo fino al 3,2 per cento, anche se il titolo ha perso circa il 42 per cento quest’anno.

Il gruppo Stellantis sta affrontando un eccesso di inventario, uscite di dirigenti di alto profilo e un calo delle vendite negli Stati Uniti, complicato dall’aumento dei prezzi superiori a quelli dei concorrenti. Secondo quanto riportato da Bloomberg il mese scorso, il presidente John Elkann, che è anche CEO di Exor, principale azionista di Stellantis, è sempre più insoddisfatto della situazione nel mercato nordamericano.

Dopo la sua comparizione davanti al consiglio, Carlos Tavares si recherà in Italia, dove interverrà a un’audizione parlamentare, in seguito alle preoccupazioni per il calo della produzione automobilistica nel Paese. Durante una visita allo stabilimento di Sochaux, in Francia, la scorsa settimana, Tavares ha assunto un tono di sfida e ha affermato che rispetterà il suo mandato fino alla fine e che gli attuali venti contrari “non mettono in alcun modo” in discussione la sua strategia.