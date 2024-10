Stellantis: il 31 ottobre annuncerà i risultati del terzo trimestre 2024

Il gruppo Stellantis ha comunicato oggi che i dati relativi alle spedizioni e ai ricavi del terzo trimestre del 2024 saranno resi pubblici giovedì 31 ottobre 2024. Il rilascio di queste informazioni avrà un’importanza strategica per analisti e investitori che seguono con attenzione le prestazioni finanziarie del gruppo automobilistico globale.

Il 31 ottobre 2024 conosceremo i risultati del terzo trimestre 2024 per il gruppo Stellantis

In occasione del rilascio di questi dati, Stellantis terrà un webcast in diretta e una conference call dedicata, che inizieranno giovedì 31 ottobre 2024 alle 13:00 CET (ora dell’Europa centrale) e alle 8:00 EDT (ora della costa est degli Stati Uniti). Questo appuntamento sarà un’opportunità per discutere nel dettaglio i risultati delle spedizioni e dei ricavi relativi al terzo trimestre del 2024, offrendo un quadro chiaro delle prestazioni dell’azienda e delle tendenze emergenti nel settore.

Il comunicato stampa della società guidata dal CEO Carlos Tavares contenente i dati principali e i materiali di presentazione associati saranno pubblicati sul sito web aziendale di Stellantis, nella sezione dedicata agli investitori (www.stellantis.com), indicativamente alle ore 8:00 CET (3:00 EDT) di giovedì 31 ottobre 2024. Per mezzo di questi documenti sarà possibile disporre di un’analisi approfondita delle performance dell’azienda e dunque si tratta di uno strumento essenziale per capire a fondo le dinamiche economiche del gruppo.

Per chi desidera partecipare al webcast in diretta o alla conference call, il gruppo Stellantis ha già reso disponibili i dettagli per l’accesso nella sezione Investitori del proprio sito web. Questo assicura la possibilità di seguire l’evento in tempo reale, contribuendo a una comunicazione trasparente e puntuale con il pubblico interessato. Inoltre, per coloro che non potranno seguire l’evento in diretta, sarà messa a disposizione una registrazione successivamente, consentendo una fruizione dei contenuti anche in un secondo momento.