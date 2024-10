Stellantis, Carlos Tavares incontrerà i sindacati a Roma

Carlos Tavares, CEO di Stellantis, si riunirà con alcuni sindacati a Roma prima di presentarsi all’audizione della commissione attività produttive della Camera. Questo incontro, previsto per l’11 ottobre alle 10 presso la sede Stellantis&You in viale Manzoni, potrebbe portare a comunicazioni significative, soprattutto riguardo all’attuale situazione di Mirafiori, attualmente inattiva.

I segretari generali di Fismic Confsal, Uglm e Aqcfr, l’associazione dei Quadri Fiat, hanno dichiarato che parteciperanno all’incontro per discutere le condizioni occupazionali dei lavoratori di Stellantis e dell’intero settore Automotive. Hanno sottolineato l’importanza di ogni occasione di confronto, soprattutto in un periodo di grande incertezza, affermando che il sindacato deve garantire il massimo supporto per il futuro dei dipendenti. Con questo obiettivo, prenderanno parte alla riunione convocata da Stellantis.

Nel frattempo, i sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm hanno richiesto il rinvio dell’incontro con la commissione attività produttive alla Camera programmato per l’11 ottobre con l’amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. L’intenzione è di far coincidere la riunione con lo sciopero previsto a Roma per il 18 ottobre. I sindacati hanno comunicato a Tavares che stanno coinvolgendo anche la Presidenza del Consiglio per organizzare un incontro dedicato con le organizzazioni sindacali, Stellantis e le aziende della componentistica. L’obiettivo è riavviare il dialogo e arrivare a un accordo che possa garantire la sicurezza e il rilancio del settore, focalizzandosi sugli stabilimenti e sull’occupazione.

