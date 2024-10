Fiat Toro: nuovo motore per la versione entry-level in Argentina

Fiat ha aggiornato la gamma del suo pick-up compatto Fiat Toro in Argentina, con l’arrivo della versione Freedom T270 AT6 4X2. Si tratta di un’alternativa che si propone come la nuova variante con motore turbo entry-level, in sostituzione dell’attuale Freedom 1.8L AT6 4X2.

Nuovo motore per la versione entry-level del pick-up Fiat Toro leader della sua categoria in Argentina

FIAT Argentina, marchio del Gruppo Stellantis, dunque ha svelato questa nuova versione per il suo pick-up di successo: Fiat Toro Freedom T270 AT6 4X2. Questa nuova versione si distingue per il suo motore turbo benzina da 1,3 litri che le conferisce una potenza massima di 175 CV e una coppia di 270 Nm. Questo motore è associato a un cambio automatico con convertitore di coppia a 6 velocità. Inoltre, dispone della modalità Sport e dei paddle al volante per una maggiore sensazione sportiva per il conducente.

Per quanto riguarda il design esterno, presenta una griglia anteriore con modanature in nero lucido, fari Full LED, cerchi in lega da 17”, barre portapacchi longitudinali e tela marittima per il cassone di carico. In termini di comfort e tecnologia, gli interni sono caratterizzati da rivestimenti in pelle nera, schermo multimediale touch da 8,4” e connettività wireless Android Auto & Car Play, quadro strumenti full digital da 7” personalizzabile, caricabatterie wireless per smartphone, clima automatico bizona. control, comandi radio/telefono al volante, telecamera di parcheggio posteriore e sensori di prossimità posteriori, tra gli altri highlight.

In termini di sicurezza, la gamma prevede 7 airbag di serie, controllo elettronico della stabilità (ESC) e controllo della trazione (TC), assistenza alla partenza in salita (Hill Assist), sistema di monitoraggio intelligente della pressione dei pneumatici (iTPMS) e ancoraggi ISOFIX per i seggiolini per bambini. Vedremo se con questa novità il famoso modello di Fiat riuscirà ad ampliare ulteriormente la sua quota di mercato nell’importante paese.