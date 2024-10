Leapmotor approda in Europa con la campagna “The Leap”

Leapmotor, il nuovo marchio automobilistico del Gruppo Stellantis specializzato in mobilità elettrica, debutta sul mercato europeo con la sua campagna di lancio, “The Leap”. Leapmotor International, frutto della joint venture tra Stellantis e la casa cinese unisce l’innovazione tecnologica e la capacità produttiva di Leapmotor alla rete di distribuzione Stellantis e al suo supporto commerciale. Questa sinergia consente al marchio di portare in Europa veicoli elettrici ad alte prestazioni ed economici.

“The Leap” è la campagna di lancio di Leapmotor in Europa

Con i modelli T03 e C10, Leapmotor punta a offrire una mobilità sicura, tecnologicamente avanzata e conveniente, puntando a conquistare il mercato europeo con la sua combinazione di innovazione e praticità. La campagna di lancio, creata da Publicis Collective , prende spunto dal nome stesso del marchio e ruota attorno al concetto di A Leap Forward.

Rappresenta un salto metaforico e consapevole che può cambiare la vita, attraverso la capacità di superare le abitudini e le convinzioni di una vita. Con quel salto in avanti, il futuro è ora ancora più vicino e, soprattutto, alla portata di tutti.

Girato sia tra l’architettura moderna di Valencia che all’aeroporto di Teruel, il film diretto da William 9 presenta un uomo e una donna in ambienti contrastanti, uno naturale e l’altro urbano. Entrambi i personaggi si stanno preparando a prendere un volo simbolico, che si concluderà all’interno dei modelli Leapmotor, il SUV C10 e la compatta urbana T03.

I modelli T03 e C10 incarnano la visione di Leapmotor per una mobilità innovativa, sostenibile e accessibile. La T03, una city car compatta a cinque porte del segmento A, offre un’autonomia di 265 km (WLTP) e uno spazio interno paragonabile a quello di un veicolo del segmento B, il che la rende una scelta ideale per la guida in città. La C10 è il SUV del segmento D che unisce sicurezza, efficienza e un’esperienza di guida intelligente con un’autonomia di 420 km (WLTP), basata sull’architettura LEAP 3.0.

La colonna sonora originale della campagna, intitolata “Leap”, è stata composta da Damiano Ferrari e Luca Lago ( Gabesco Publishing ), con la partecipazione di Damien McFly . Le immagini della campagna sono per gentile concessione di Massimiliano Sarotto , catturando il simbolismo del salto e l’essenza dei modelli Leapmotor.