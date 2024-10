Stellantis: è suo il marchio che vende più auto elettriche in UK

Secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli nel Regno Unito pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), quest’anno il brand di Stellantis, Vauxhall, è il marchio leader di auto elettriche nei canali retail e Motability.

Stellantis: Vauxhall è il marchio leader di auto elettriche da inizio anno nei canali di vendita al dettaglio e Motability in UK

Questo successo si riflette in tutta la gamma di autovetture. La continua popolarità di Corsa Electric e Mokka Electric significa che Vauxhall è il marchio leader per le vendite di auto elettriche nel segmento B combinato, con 9.358 vendute dall’inizio dell’anno. Corsa Electric è stata anche la supermini elettrica più venduta nel Regno Unito a settembre e guida il segmento dall’inizio dell’anno, con 3.774 vendute finora nel 2024. Ciò ha contribuito a far sì che Vauxhall raggiungesse un mix di vendite di auto elettriche del 25,2% a settembre.

Anche la gamma di furgoni Vauxhall continua a registrare ottimi risultati: il marchio di Stellantis si colloca al secondo posto nel mercato dei veicoli commerciali leggeri elettrici dall’inizio dell’anno e al terzo posto nel mercato generale dei veicoli commerciali leggeri.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Come marchio leader di auto elettriche tra i clienti al dettaglio e Motability, Corsa Electric e Mokka Electric continuano a riscuotere successo tra i conducenti di tutto il Regno Unito. La nostra nuova struttura tariffaria per Corsa Electric e Astra Electric, insieme all’introduzione di modelli come la nuova Frontera, la prima auto a raggiungere la parità di prezzo tra motore elettrico e motore a combustione interna nel mercato del Regno Unito, rende l’elettrico ancora più conveniente. Vauxhall si impegna a rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti, con una versione completamente elettrica di ogni modello della nostra gamma disponibile entro la fine dell’anno”. Dunque ottime notizie per Stellantis.