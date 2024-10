Stellantis vuole mantenere i suoi marchi Autobianchi e Innocenti se la legge lo consentirà

Stellantis ha dichiarato che intende mantenere i marchi Autobianchi e Innocenti che attualmente sono del tutto inattivi, ma si adeguerà alle leggi italiane se il governo deciderà di prenderne il controllo. Questa possibilità è emersa dopo che a dicembre è stata approvata una legge che consente al governo di rilevare marchi storici non utilizzati da almeno cinque anni. Secondo alcune notizie diffuse a luglio, le autorità italiane potrebbero offrire questi marchi a società cinesi per attrarre investimenti e incentivare l’apertura di nuove fabbriche in Italia.

Carlos Tavares ha confermato di recente che Stellantis vuole tenersi Autobianchi e Innocenti ma molto dipenderà dal governo

Durante un evento stampa, è stato recentemente chiesto al CEO di Stellantis, Carlos Tavares, di rispondere all’argomento e il dirigente ha confermato che, se possibile, il conglomerato cercherà di mantenere i due marchi. “Qualunque siano le leggi, noi le rispetteremo”, ha detto . “Se non è la legge, allora cercheremo di proteggere i nostri interessi”.

Autobianchi fu fondata nel 1955 prima di essere acquisita da Fiat nel 1968. Costruiva veicoli, tra cui l’A112 e la Y10, ma ne terminò la produzione nel 1995 quando fu fusa con Lancia. Innocenti iniziò a produrre veicoli nel 1960 e costruì persino una versione italiana della Mini. Fu acquisita da Fiat nel 1980 e cessò ufficialmente le attività negli anni ’90.

Secondo quanto riportato da Auto News, Stellantis ha dichiarato di non essere mai stata ufficialmente informata della presunta proposta del governo italiano di rilevare i marchi inattivi Autobianchi e Innocenti. Durante un evento stampa, il CEO Carlos Tavares ha sottolineato che Stellantis già gestisce 15 marchi, affermando: “Penso che ne abbiamo abbastanza”, aggiungendo che l’azienda si concentrerà sulla gestione ottimale di quelli esistenti, indicando che non ci sono piani per riattivare marchi storici inutilizzati.

Il governo italiano e Stellantis sono in disaccordo da molti mesi. Stellantis ha promesso di aumentare la produzione locale a 1 milione di veicoli all’anno, ma la sua produzione locale sta effettivamente calando e potrebbe chiudere il 2024 avendo costruito solo 500.000 veicoli in Italia, il 25% in meno rispetto all’anno scorso.