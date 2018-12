‘Ferrari avrebbe vinto con Lewis Hamilton’ secondo Montezemolo

Con Lewis Hamilton al volante, la Ferrari avrebbe vinto il campionato del mondo 2018. Questa è la visione di Luca Cordero di Montezemolo, l’ex presidente della Ferrari. Montezemolo ha detto a radio Rai che Hamilton ha pienamente meritato il quinto titolo piloti quest’anno, ottenuto al volante della sua Mercedes. “Quest’anno Hamilton ha fatto la differenza nella sua migliore stagione dal suo debutto”, ha detto Montezemolo. “Ha avuto momenti di debolezza e crisi, ma quest’anno con la Ferrari avrebbe vinto. “Dico questo non per sminuire Vettel, che ha tutte le opportunità di ottenere una rivincita con un’auto competitiva”, ha aggiunto l’italiano.

Infatti, Montezemolo ha detto che perdere il titolo non è stata colpa di Sebastian Vettel. “Questa Ferrari è una Ferrari molto diversa da quella che ho lasciato a ottobre 2014, in termini di uomini e mentalità”, ha detto. “La Ferrari ha avuto una buona macchina quest’anno, che in alcune situazioni era addirittura migliore della Mercedes, ma è mancata qualcosa nella parte finale della stagione. Vettel ha commesso alcuni errori decisivi, ma per il campionato del mondo devi fare di tutto per tenerlo su, è un pilota di primissimo ordine e sempre vicino alla squadra”, ha detto Montezemolo.

“Per la frustrazione deve essere supportato, ancora di più con l’arrivo di un ragazzo molto forte (Leclerc) con un grande futuro. Anche Schumacher ha commesso errori nei primi giorni, ma è sempre importante parlare chiaramente negli spogliatoi e supportare la squadra in pubblico”. Più personalmente, Montezemolo, 71 anni, ha escluso il suo ritorno in F1, dichiarando: “Da zero a cento, la possibilità è inferiore allo zero”.