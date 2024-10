Stellantis: negli USA crollo mortale delle vendite nel terzo trimestre 2024?

Stellantis ha registrato un forte calo delle vendite negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024. Il gruppo automobilistico ha segnalato vendite totali di 305.294 veicoli nel terzo trimestre del 2024. Nel complesso, le vendite totali negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024 sono diminuite del 20% anno su anno. La quota di mercato totale è aumentata mese su mese durante il terzo trimestre dal 7,2% di luglio all’8% di settembre, mentre l’inventario è stato ridotto di 50.000 unità (-11,6%).

Le vendite totali di Stellantis negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024 sono diminuite del 20% su base annua

“All’inizio del terzo trimestre, abbiamo introdotto un aggressivo programma di incentivi per tutto il nostro portafoglio di marchi statunitensi che, con significativi aggiornamenti competitivi effettuati ad agosto e settembre, ha portato alla riduzione dell’inventario dei concessionari di oltre 50.000 unità fino alla fine del trimestre, in calo dell’11,6%”, ha affermato Matt Thompson, responsabile delle vendite al dettaglio negli Stati Uniti. “Questi incentivi multimarca, che continueranno fino alla fine dell’anno, hanno anche contribuito a generare una crescita consecutiva della quota totale nel terzo trimestre dal 7,2% di luglio all’8% di settembre. Continuiamo a intraprendere le azioni necessarie per guidare le vendite e preparare la nostra rete di concessionari e i consumatori all’arrivo dei modelli del 2025”.

Per quanto riguarda i singoli brand di Stellantis, tra gli aspetti positivi si segnala che le vendite totali della Jeep Compass negli Stati Uniti sono aumentate del 71% nel terzo trimestre anno su anno. Le vendite totali della Jeep Wagoneer negli Stati Uniti sono aumentate del 3% nel terzo trimestre anno su anno Le vendite al dettaglio del marchio Jeep negli Stati Uniti sono aumentate del 4% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al secondo trimestre del 2024. La Wrangler 4xe e la Grand Cherokee 4xe del marchio Jeep restano rispettivamente il modello ibrida plug-in numero 1 e il modello numero 2 più venduti negli Stati Uniti.

Jeep Wrangler 4xe ha venduto 10.866 unità (30%) del totale delle vendite Jeep Wrangler del terzo trimestre 2024 negli Stati Uniti. La Jeep Grand Cherokee 4xe ha rappresentato 3.019 unità (6%) delle vendite totali di Grand Cherokee negli Stati Uniti nel terzo trimestre del 2024. Le vendite totali del canale della flotta commerciale heavy-duty (2500/3500) del marchio Ram nel terzo trimestre sono aumentate del 26% anno su anno. Le vendite totali e al dettaglio del marchio Ram negli Stati Uniti sono aumentate rispettivamente del 3% e del 7% nel terzo trimestre del 2024 rispetto al secondo trimestre del 2024.

Sempre a proposito di Stellantis, le vendite totali del marchio FIAT negli Stati Uniti sono aumentate del 118% anno su anno nel terzo trimestre con il lancio della nuovissima Fiat 500e completamente elettrica del 2024. Seguendo lo spirito della Cinquecento originale, il marchio FIAT ha appena annunciato una nuova offerta di incentivi per la nuovissima Fiat 500e completamente elettrica per democratizzare ulteriormente la mobilità. Infine segnaliamo anche che Alfa Romeo Tonale, la prima offerta elettrificata del marchio introdotta sul mercato nella seconda metà del 2023, ha venduto 1122 unità.