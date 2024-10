Stellantis: pessimi i dati relativi alle vendite di auto nel terzo trimestre 2024 in Canada

Stellantis ha annunciato oggi di aver immatricolato in Canada 31.112 veicoli venduti nel terzo trimestre del 2024. Le vendite del terzo trimestre sono diminuite del 24 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. “Il terzo trimestre del 2024 è stato un periodo cruciale, poiché abbiamo ridimensionato strategicamente i livelli di inventario in base alla domanda del mercato e preparato il terreno per i tanto attesi lanci della Dodge Charger Daytona 2024 completamente elettrica realizzata in Canada e della Jeep Wagoneer S”, ha affermato Jeff Hines, presidente di Stellantis Canada.

“Mentre ci prepariamo per l’anno modello 2025 e oltre, ci impegniamo a fornire ai consumatori veicoli leader della categoria con tecnologia avanzata e propulsori multi-energia (PHEV, BEV o ICE) in un portafoglio diversificato di marchi iconici, il tutto a un valore competitivo” ha concluso il numero uno di Stellantis in Canada. Prodotto in Canada per le famiglie canadesi, la Chrysler Grand Caravan ha visto aumentare le vendite sia nel trimestre (in aumento del 79%) che nell’anno solare fino ad oggi (in aumento dell’85%).

Le vendite del marchio Jeep per il terzo trimestre sono state caratterizzate da un aumento per Compass, che ha visto una crescita delle vendite per sei trimestri consecutivi. Da inizio anno, anche Jeep Grand Cherokee L, che ha portato tre file di sedili al SUV più premiato di sempre, ha visto aumentare le vendite.

La nuovissima Fiat 500e completamente elettrica continua ad attrarre acquirenti come veicolo completamente elettrico con il prezzo consigliato dal produttore più basso del Canada per il 2024. Da inizio anno, sono stati venduti oltre 650 esemplari.

Sempre per Stellantis, si segnala che Ram ProMaster ha segnato un notevole aumento delle vendite trimestrali del 176%, crescita che contribuisce direttamente alle vendite annuali in aumento del 17% fino ad oggi. Il passo successivo nel percorso di elettrificazione del marchio Ram, ProMaster EV , è ora in vendita in Canada e offre un pacco batteria standard da 110 kWh con estrema efficienza e autonomia impressionante.

Conosciute per la durata, le prestazioni e la tecnologia, le vendite di Ram Heavy Duty sono cresciute costantemente nel 2024, aumentando del 18 per cento per il terzo trimestre e dell’8 per cento da inizio anno. Nel complesso, le vendite di Ram HD e Chassis Cab sono aumentate dell’11 per cento nell’anno solare.

Il primo veicolo elettrico ad alte prestazioni del marchio Dodge, l’Hornet PHEV, continua a suscitare interesse tra i consumatori canadesi, con vendite in aumento del 60 per cento nel terzo trimestre. Sempre a proposito di Stellantis segnaliamo anche che dall’inizio dell’anno solare, le vendite di Alfa Romeo Tonale PHEV sono aumentate del 46 per cento. Con un’autonomia elettrica fino a 53 km, dimostra l’impegno del marchio per l’elettrificazione, mantenendo al contempo la sua tradizione di prestazioni italiane.