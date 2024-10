Stellantis e il marchio Peugeot sono i leader assoluti del mercato automobilistico portoghese

Secondo i dati ACAP, Stellantis si è distinta anche nel mese di settembre risultando il Gruppo n. 1 nelle vendite di auto in Portogallo, sia nel mercato dei veicoli passeggeri, sia nel mercato dei veicoli commerciali, sia in tutti e due (VP +VCL), registrando un totale di 3.616 auto vendute nel mese. In particolare, nell’ultimo mese il Gruppo ha venduto 2.551 Veicoli Passeggeri, generando una quota del 17 per cento e 1.065 Veicoli Commerciali Leggeri, per una quota significativa del 45 per cento.

Stellantis continua ad essere il principale protagonista del settore guidando i tre fronti del mercato automobilistico portoghese

Entrando nell’ultimo trimestre del 2024 e con 9 mesi di vendite registrate, Stellantis continua ad essere il principale protagonista del settore guidando i tre fronti del mercato automobilistico portoghese. I marchi Stellantis – Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Maserati, Opel e Peugeot – hanno totalizzato 46.126 vendite di veicoli passeggeri e commerciali leggeri da inizio anno, che si traduce in una quota di mercato leader del 25 per cento. Ciò significa che esattamente un veicolo su quattro venduto quest’anno in quel Paese appartiene a uno dei marchi Stellantis.

Oltre ad occupare il primo posto nella classifica del mercato Passenger Vehicles, con 35.628 unità e una quota del 23 per cento, Stellantis mantiene anche una leadership indiscussa tra i Veicoli Commerciali, attraverso la sua divisione Pro One, con una quota di mercato corrispondente al 45 per cento e 10.498 furgoni venduti nei primi 9 mesi.

A questo proposito, e nel momento in cui la fabbrica Stellantis di Mangualde inizia la produzione in serie di veicoli 100 per cento elettrici, vale la pena sottolineare che il Gruppo è il maggiore responsabile dell’introduzione dei furgoni BEV in Portogallo (quota del 32 per cento). A prova del successo dei modelli Stellantis tra i clienti portoghesi, il Gruppo possiede 5 dei 10 modelli più venduti fino ad oggi nel paese, vale a dire la Peugeot 2008, 208, 308 e Partner e la Citroën C3.

Dal 2021, Peugeot si distingue per la vetta delle classifiche di vendita del Portogallo, risultato raggiunto nuovamente a settembre, piazzandosi al primo posto nelle vendite, sia nel mercato delle autovetture (1.496 unità) che nel mercato totale (VP+LCV) con 1.822 veicoli, con vendite in aumento pari al doppio della media del mercato.

Riflettendo l’eccellente accettazione da parte del popolo portoghese degli ultimi modelli venduti dal Marchio, all’inizio dell’ultimo trimestre del 2024 Peugeot è il leader indiscusso nei tre mercati nazionali. In totale, il Marchio ha venduto fino ad oggi 19.890 unità, mantenendo la propria quota di mercato all’11 per cento.

Fornendo modelli all’avanguardia che conquistano i clienti e rispondono al meglio alle loro esigenze sempre più esigenti, Peugeot è l’unico marchio del Paese a disporre di 4 modelli sul podio della top 10 dei più venduti: nuova 2008, nuova 208, nuova 308 e nuova Partner. Nei primi nove mesi, Peugeot è anche la marca numero 1 nelle vendite di autovetture con 15.857 unità vendute e una quota del 10 per cento.

Il marchio è leader anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri fino alla fine di settembre, con 4.033 furgoni consegnati ai clienti, che rappresentano una solida quota di mercato del 17 per cento. Nel mercato elettrificato, Peugeot continua a distinguersi, nei primi nove mesi, come marchio generalista leader nei veicoli 100 per cento elettrici a batteria (BEV) con 2.227 unità.