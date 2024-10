Stellantis: Jefferies abbassa il target price

Gli analisti della società Jefferies hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo per le azioni del gruppo Stellantis portandolo a 14 euro per azione, rispetto ai precedenti 15 euro. Inoltre, hanno mantenuto la raccomandazione di “Hold”, suggerendo così di mantenere le azioni senza effettuare acquisti o vendite significative in questo momento.

Stellantis: gli analisti di Jefferies hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo delle azioni del gruppo

Nel frattempo, le performance delle azioni di Stellantis si sono dimostrate piuttosto solide, con un prezzo che si attesta attualmente a 12,5 euro, registrando un incremento dello 0,76 per cento rispetto alla chiusura di ieri, che era stata particolarmente negativa. Sul fronte operativo, si prevede che la sessione di oggi continui sotto il segno del toro, con una resistenza prevista a 12,59 euro e una successiva a 12,75 euro. D’altra parte, il livello di supporto è fissato a 12,43 euro. Per quanto riguarda il titolo STLAM, esso ha raggiunto un valore di 12,544 euro, mostrando un aumento del 1,10 per cento.

Ricordiamo che ieri il gruppo automobilistico nato nel gennaio del 2021 dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe ha rivisto al ribasso le sue previsioni per quanto riguarda gli obiettivi finanziari del 2024. Questo ha provocato un forte calo in borsa delle azioni.