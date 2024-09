Lancia ha festeggiato l’apertura del 7° showroom in Belgio

All’inizio di questo mese, Lancia ha inaugurato il suo settimo showroom in Belgio e Lussemburgo. La rete di distribuzione della casa automobilistica in questa regione si espanderà a un totale di 10 showroom entro la fine del 2024, comprendendo Aartselaar, Overijse, Kortrijk, Gent, Charleroi, Betrange Luxembourg, Drogenbos, Hasselt, Namur e Herstal.

Lancia ha celebrato l’apertura del 7° showroom nel Belux

Lancia sta attuando un piano strategico decennale che prevede il lancio di tre nuovi modelli, con un nuovo veicolo introdotto ogni due anni. Questa strategia ambiziosa punta sull’elettrificazione del marchio, sul suo ritorno in Europa e sull’espansione della rete con oltre 70 nuovi rivenditori nelle principali città europee. Il mercato del Benelux è stato privilegiato in questo piano per il suo apprezzamento per lo stile italiano, il potenziale nelle vendite online e la sua posizione nel segmento B premium.

La nuova Ypsilon presenta quattro racconti distintivi: il piacere di guida e il comfort a bordo; una tecnologia semplice e intuitiva; un’opzione di elettrificazione con autonomie e tempi di ricarica tra i migliori della sua categoria; e l’eleganza senza tempo, caratteristica distintiva del marchio Lancia. Sin dal lancio, la nuova Ypsilon sarà disponibile in entrambe le versioni, ibrida e 100% elettrica.

Il personale qualificato di “Casa Lancia” è pronto ad assistere i clienti, che possono già testare la nuova Lancia Ypsilon. Sono disponibili prove su strada per la nuova Ypsilon 100% elettrica, che offre un’autonomia di 403 km secondo il ciclo WLTP, e per la versione ibrida, altamente efficiente.

“Si tratta di un traguardo significativo per noi: l’inaugurazione del nostro showroom nella capitale d’Europa. Questa apertura fa parte della strategia di Lancia per consolidare la sua presenza nel Belux. Siamo quindi entusiasti di partecipare a questa iniziativa e, soprattutto, siamo pronti ad accogliere i clienti Lancia con il nostro inconfondibile stile italiano,” commenta Yassine Nyouri, direttore di Stellantis & You Drogenbos.