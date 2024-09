Nuova Lancia Ypsilon: il 21 e 22 settembre porte aperte dedicato alla nuova auto in Italia

Questo weekend, i 160 concessionari Casa Lancia in Italia ospiteranno il Porte Aperte dedicato alla Nuova Lancia Ypsilon. Nei moderni showroom, che offrono un’esperienza cliente sempre più premium, i visitatori avranno l’opportunità di ammirare questa prima vettura della nuova era del marchio e, soprattutto, di testarla su strada per apprezzarne le straordinarie doti di maneggevolezza, efficienza e prestazioni.

Oggi e domani Porte Aperte dedicato alla nuova Lancia Ypsilon nelle concessionarie Lancia in Italia

Le eleganti linee della Nuova Lancia Ypsilon si ispirano ai modelli storici del marchio, con fanali posteriori rotondi che richiamano la Lancia Stratos e l’iconico calice del frontale reinterpretato attraverso tre raggi di luce LED. Inoltre, la Nuova Ypsilon rappresenta la prima vettura di produzione Stellantis dotata del sistema S.A.L.A., un’interfaccia virtuale intelligente che offre un’esperienza di guida confortevole e in armonia con la tecnologia innovativa di Lancia.

La gamma della Ypsilon include tre varianti pensate per diverse tipologie di clienti: la Nuova Lancia Ypsilon, elegante e rivolta ai giovani; la Nuova Ypsilon LX, caratterizzata da un equipaggiamento più completo; e la Nuova Ypsilon Edizione Cassina, pensata per chi desidera un’atmosfera domestica in auto. Ogni versione è progettata con interni che evocano un senso di “home feeling”, combinando eleganza e sostenibilità, culminando nell’esclusiva Edizione Cassina, che rappresenta il massimo in termini di design, comfort e benessere.

Tutte le versioni della Nuova Lancia Ypsilon sono disponibili con motorizzazioni elettriche e ibride, posizionando il modello ai vertici del segmento per versatilità, efficienza e sostenibilità. In particolare, la variante ibrida è equipaggiata con un motore di ultima generazione da 1.2 litri e 100 CV (74 kW), che utilizza tecnologia 48V a 3 cilindri. Questa combinazione offre un’ottima efficienza e affidabilità, assicurando un’esperienza di guida fluida e, in determinate condizioni, la possibilità di utilizzare solo la modalità elettrica.

Durante l’evento Porte Aperte, i visitatori potranno informarsi sulla promozione del mese, che offre l’opportunità di guidare subito la Nuova Ypsilon. Ad esempio, rottamando un veicolo omologato fino a Euro 4, sarà possibile usufruire del bonus statale e acquistare la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida* con una rata mensile di soli 130€ per 35 mesi.