Exro Technologies svela la sua partnership con Stellantis

Dopo 14 mesi di assoluta segretezza Exro Technologies ha finalmente annunciato la sua collaborazione con Stellantis. Questa partnership prevede l’integrazione dell’Exro Coil Driver, sviluppato dall’azienda di Calgary, nei motori elettrici dei veicoli del gruppo automobilistico.

Exro collaborava con Stellantis da oltre un anno, un rapporto che si è svolto in base a un accordo di non divulgazione. Le unità Coil Driver brevettate sono state dimostrate e testate nei veicoli elettrici per passeggeri (EV) dell’azienda guidata dal CEO Carlos Tavares. La prima fase del programma è stata un successo, avendo migliorato il design del motore elettrificato, migliorato le prestazioni e ridotto i costi, ha affermato il CFO di Exro Darrell Bishop. Coil Driver potrebbe ora essere integrato nei veicoli passeggeri di Stellantis, anche se non si sa ancora con quale rapidità ciò accadrà, né quanto ampiamente saranno adottate le unità.

In un’intervista di febbraio, Sue Ozdemir, CEO di Exro, ha sottolineato che l’installazione del Coil Driver nei veicoli passeggeri è stato un obiettivo a lungo termine per l’azienda. Nel comunicato riguardante la partnership, Eric Hustedt, direttore tecnico di Exro, ha dichiarato: “Stellantis ci ha stimolato a sviluppare la tecnologia Coil Driver, evidenziando la necessità di rivoluzionare i sistemi di propulsione per i veicoli elettrici attuali. Ci hanno sfidato a dimostrare come la tecnologia possa migliorare l’efficienza e la potenza del sistema, riducendo significativamente i costi e accelerando l’adozione globale dei veicoli elettrici”.

Il Coil Driver permette a un motore elettrico di modificare la propria configurazione durante il funzionamento, ottimizzando così sia la velocità che la coppia, e riducendo la necessità di utilizzare più motori e riduttori.

Questa tecnologia è stata testata anche da Zero, un produttore di motociclette elettriche con sede in California, e dalla Linamar Corporation, attiva nella produzione di eAxle a Guelph, Ontario.

La parte relativa ai veicoli elettrici viene realizzata nello stabilimento di produzione e assemblaggio di Exro, che occupa 37.000 piedi quadrati a Calgary. I primi ordini sono stati confermati dal fornitore italiano di attrezzature originali (OEM) HB4 Group e da Vicinity Motor Corp., un produttore di autobus elettrici e veicoli commerciali con sede ad Aldergrove, BC.

Bishop ha confermato che Stellantis è il “principale partner OEM automobilistico globale” con cui stanno collaborando per sviluppare un prototipo di veicolo passeggeri previsto per il 2024. Questo progetto si concentra su un design del motore Coil Driver che riduce l’uso di metalli delle terre rare, offrendo così ulteriori vantaggi.

Stellantis ha contattato Exro oltre 18 mesi fa per discutere della sua tecnologia, in seguito alla ricerca da parte del team di innovazione globale di soluzioni da integrare nei veicoli elettrici per passeggeri, ha spiegato Bishop.

Attualmente, Exro è passata alla Fase 2 del programma di innovazione di Stellantis, dove continuerà a fornire prototipi di Coil Driver per l’integrazione nelle piattaforme di veicoli elettrici per passeggeri di Stellantis. Questo rappresenta un passo cruciale verso un potenziale accordo commerciale.

Oltre ad annunciare Stellantis come suo partner, Exro ha affermato di essere uno dei tre finalisti per il premio Miglior Fornitore nella categoria Innovazione agli Stellantis Global Automotive Supplier Awards 2024. All’evento, tenutosi martedì presso la Sala Congressi del Lingotto di Torino, hanno partecipato oltre 200 fornitori.

“Exro è stata nominata per la sua competenza nella tecnologia innovativa di controllo motore, che ha migliorato significativamente la nostra progettazione di motori elettrificati, migliorato le prestazioni e ridotto i costi, dimostrando l’impegno ad accelerare l’adozione di veicoli elettrici nel mercato delle autovetture”, ha affermato nel comunicato Teresa Thiele, vicepresidente senior dei programmi di acquisto globali di Stellantis.

Exro è coinvolta in trattative di ultima fase con un altro importante produttore di veicoli elettrici e in trattative di fase intermedia con un terzo importante produttore di veicoli elettrici per un’applicazione ibrida a benzina-elettrica, ha affermato Bishop.

L’obiettivo dell’azienda è di raggiungere una crescita trimestrale a due cifre nelle consegne di tecnologia per sistemi di propulsione elettrica ai principali OEM di veicoli commerciali (come Mack e Hino), aggiungere altri OEM di veicoli commerciali e aree geografiche e far progredire ulteriormente Coil Driver nel settore dei veicoli per passeggeri, ha concluso.