Maserati nomina Yu Hanbang nuovo direttore generale in Cina

Maserati ha annunciato la nomina di Yu Hanbang a Direttore Generale di Maserati Cina, con decorrenza immediata. Sarà responsabile della supervisione di tutte le attività commerciali della Casa del Tridente in Cina.

Nuovo direttore generale per Maserati in Cina

Il mercato automobilistico in Cina sta vivendo un periodo di cambiamenti significativi, con i clienti locali che dimostrano una chiara preferenza per veicoli eccezionali e innovazioni. Come elemento chiave della strategia globale di Maserati, il mercato cinese è di notevole importanza. Con la sua vasta esperienza in vendite e gestione nel settore automobilistico, Hanbang porterà una prospettiva internazionale e un approccio innovativo, basati su anni di conoscenza acquisita avendo ricoperto posizioni dirigenziali in numerose regioni, per sviluppare ulteriormente le attività del Tridente in Cina e la sua espressione del lusso italiano in tutto il mondo.

Prima di questa nomina, Hanbang ha ricoperto ruoli dirigenziali presso Genesis China, MG Europe e SAIC Volkswagen, contribuendo in modo significativo alla crescita strategica di questi marchi attraverso una leadership lungimirante.

Davide Grasso, CEO di Maserati: ” Sono lieto di dare il benvenuto a Yu Hanbang in Maserati . Il mercato cinese è una parte essenziale della strategia globale del nostro marchio. La sua vasta esperienza offre una prospettiva internazionale che guarda al futuro, unita a idee uniche e orientamento al business nel settore automobilistico. Con la sua profonda conoscenza delle dinamiche del mercato cinese, credo che sia la persona giusta per ricoprire questo ruolo. Sotto la sua guida, Maserati continuerà a far crescere la sua presenza in Cina e a raggiungere nuovi obiettivi”.

Yu Hanbang, Maserati China General Manager: ” È un onore per me entrare a far parte della famiglia Maserati. Rispetto profondamente la Casa del Tridente e i suoi 110 anni di storia. Sono felice di avere l’opportunità di guidare le operazioni commerciali in un mercato come la Cina, dove il lusso italiano, incarnato da Maserati, è molto apprezzato “.