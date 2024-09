Stellantis vende l’impianto di Tipton ad un’azienda di pannelli solari

Lo stabilimento di Tipton di Stellantis in Indiana è stato venduto a IRH Manufacturing LLC, che assicurerà un’importante trasformazione per il sito. In passato dedicato alla produzione di trasmissioni per veicoli Stellantis, ora sarà convertito in un centro per la produzione di celle solari, creando centinaia di nuovi posti di lavoro nella contea di Tipton.

Stellantis ha venduto a IRH Manufacturing il suo stabilimento di Tipton dove produceva cambi

Il Tipton Transmission Plant, situato al 5880 W. Indiana 28, è stato inaugurato nel 2014 dopo che Stellantis (allora FCA) ha investito 162 milioni di dollari per rinnovare il sito per la produzione di trasmissioni a 9 velocità. Al suo apice, lo stabilimento era un importante datore di lavoro nella contea di Tipton, con oltre 850 posti di lavoro. La struttura era responsabile dell’assemblaggio della trasmissione avanzata Single Input – Electrically Variable Transmission (SI-EVT) a 9 velocità, un componente chiave in veicoli come la Chrysler Pacifica Hybrid.

Nel 2022, l’impianto di Tipton ha raggiunto un importante traguardo, assemblando la sua cinquemilionesima trasmissione, a conferma della sua efficienza nel contesto delle operazioni globali di Stellantis. Tuttavia, a metà del 2023, l’impianto è rimasto inattivo a seguito del trasferimento della produzione della trasmissione SI-EVT della Pacifica Hybrid a Kokomo. Questa chiusura ha segnato la conclusione di un capitolo significativo per l’economia locale, poiché Tipton era stata una delle principali fonti di occupazione e attività industriale nella regione per quasi un decennio.

La vendita della struttura a IRH Manufacturing LLC è pronta a dare nuova vita al sito. La società di produzione solare prevede di investire 500 milioni di dollari per convertire l’impianto in una struttura di fabbricazione di celle fotovoltaiche, segnalando un passaggio dalla produzione di energia automobilistica a quella rinnovabile. Ciò include 325 milioni di dollari per nuove attrezzature e 175 milioni di dollari per miglioramenti della struttura. Secondo Yahoo Financial, la riorganizzazione dovrebbe iniziare all’inizio del 2025, con l’avvio delle operazioni previsto per il quarto trimestre del 2026.

La vendita dello stabilimento di Tipton da parte di Stellantis dovrebbe generare un significativo aumento dell’occupazione locale, con IRH Manufacturing pronta a creare 700 nuovi posti di lavoro. Questi ruoli offriranno uno stipendio medio di $ 45 all’ora, equivalenti a $ 93.600 all’anno, con stipendi iniziali a partire da $ 32 all’ora. Sebbene queste nuove opportunità rappresentino una speranza per il futuro, evidenziano anche il ruolo storico della struttura come importante datore di lavoro nella contea di Tipton.

Quando Stellantis aprì per la prima volta lo stabilimento nel 2014, creò centinaia di nuovi posti di lavoro nella zona. La struttura divenne rapidamente parte integrante dell’economia locale, offrendo un’occupazione stabile e contribuendo alla crescita industriale della zona. La chiusura dello stabilimento nel 2023, quando Stellantis abbassò la produzione di trasmissioni, lasciò un vuoto che l’investimento di IRH Manufacturing è destinato a colmare. La creazione di 700 nuovi posti di lavoro renderà ancora una volta lo stabilimento di Tipton un polo di occupazione locale e attività industriale, sebbene in una nuova direzione rispettosa dell’ambiente.