Alfa Romeo sponsor ufficiale di Top Chef Canada

Alfa Romeo ha annunciato oggi di essere stata nominata sponsor ufficiale della stagione 11 di “Top Chef Canada” e di essere uno dei principali contributori del premio finale, con il vincitore di questa stagione che se ne andrà a bordo di un nuovissimo veicolo elettrico ibrido plug-in (PHEV) Alfa Romeo Tonale 2024.

“ Top Chef Canada “, la competizione culinaria più venerata del paese, torna per un’importante undicesima stagione, pronta a mostrare agli spettatori che la scena culinaria canadese ha preso il suo legittimo posto sulla scena mondiale. La stagione vanta un illustre schiera di chef in gara, una stimata giuria di giudici di ritorno e ospiti di grande fama. La stagione 11 di “Top Chef Canada” inizia lunedì 14 ottobre alle 22:00 ET/PT su Food Network Canada e in streaming su STACKTV.

“Siamo entusiasti di annunciare Alfa Romeo come sponsor esclusivo del veicolo di ‘Top Chef Canada’ poiché questa partnership unisce due mestieri distinti che incarnano eccellenza, innovazione e passione per le prestazioni”, ha affermato Larry Dominique, SVP, responsabile di Alfa Romeo North America. “Come parte di questa entusiasmante collaborazione, il vincitore del primo premio partirà a bordo di una straordinaria Tonale ibrida plug-in del 2024, un veicolo che incarna la perfetta combinazione di lusso e tecnologia innovativa. Non vediamo l’ora di vivere una stagione esaltante e di celebrare la creatività culinaria dei migliori chef canadesi”.

Per tutta la prossima stagione, i giudici e gli chef saranno messi al posto di guida, consentendo loro di sperimentare l’esperta artigianalità italiana, le caratteristiche innovative e la tecnologia di elettrificazione ibrida plug-in all’avanguardia dell‘Alfa Romeo Tonale PHEV, poiché il veicolo trasporterà gli chef e i giudici dello show a tutte le sfide e i cuochi fuori sede, incluso un viaggio di metà stagione nel paese. La sponsorizzazione includerà anche il marchio Alfa Romeo durante le trasmissioni di “Top Chef Canada” e le proprietà digitali con contenuti personalizzati filmati all’interno della Tonale, con gli chef e i giudici.