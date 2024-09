Stellantis implementa innovazioni basate sull’intelligenza artificiale per aumentare l’efficienza produttiva e la sostenibilità

I leader del settore manifatturiero di Stellantis accettano la sfida di scoprire e implementare processi di produzione che sfruttino i talenti dei dipendenti, garantiscano la qualità dei prodotti, migliorino l’efficienza e producano veicoli e componenti con un impatto minimo sull’ambiente.

Per il nono anno consecutivo, lo Stellantis Factory Booster Day rappresenta un elemento chiave nel miglioramento della produzione per soddisfare le richieste dell’industria odierna e sfruttare le nuove tecnologie per l’officina. Basandosi sul processo Open Challenge, in cui i manager di fabbrica si rivolgono a fornitori e start-up per idee, Factory Booster Day è una vetrina globale di soluzioni per l’officina, presentate da fornitori e giovani imprese attraverso dimostrazioni fisiche e virtuali.

Al Factory Booster Day, Stellantis invita fornitori e startup a proporre soluzioni per supportare le ambizioni produttive globali

Il Factory Booster Day 2024, tenutosi il 18 settembre presso il complesso Stellantis Mirafiori di Torino (Italia), ha presentato 93 novità. Negli ultimi tre anni, più di 300 proposte sono state esaminate dal team di produzione di Stellantis.

“Abbiamo la prova che la collaborazione con i nostri partner industriali funziona. L’implementazione di innovazioni e il miglioramento continuo hanno ridotto i nostri costi di lavorazione dell’11%, il consumo di energia del 23% e i nostri problemi di qualità del 40% dal 2021”, ha affermato Arnaud Deboeuf, Chief Manufacturing Officer di Stellantis. “Il personale di Stellantis è orgoglioso di progettare veicoli che offrono le qualità emotive e di livello mondiale dei nostri marchi iconici. Affidarsi alle tecnologie più recenti, in particolare all’intelligenza artificiale, è una leva importante per raggiungere il livello di eccellenza a cui miriamo. »

Le innovazioni dei precedenti eventi Factory Booster Day apportano progressi in termini di velocità e prevenzione degli errori nei gemelli digitali basati su cloud, nell’intelligenza artificiale (AI) e nelle soluzioni basate sulla visione 3D negli ambienti di produzione Stellantis.

Stellantis utilizza Autodesk Construction Cloud, una piattaforma basata su cloud che supporta i flussi di lavoro per tutte le fasi della costruzione: dalla progettazione alla pianificazione, costruzione e funzionamento. Presentato al Factory Booster Day 2022, consente ai fornitori e Stellantis di condividere e simulare simultaneamente piani di costruzione e interagire in un “gemello digitale” di un impianto di produzione.

Accelerare l’aggregazione dei dati di costruzione e migliorare il processo di collaborazione tra Stellantis e i suoi fornitori riduce gli “sprechi digitali” eliminando l’aggregazione manuale dei dati, consentendo la visualizzazione diretta per tutti i team. Inoltre accelera la convalida del progetto. Autodesk Construction Cloud è stato implementato per la prima volta presso lo stabilimento di assemblaggio di Windsor in Canada per l’installazione STLA Large e, a seguito di notevoli risparmi sui costi, è stato ampliato per l’utilizzo per l’installazione Frame di STLA presso lo stabilimento di assemblaggio di Sterling Heights in Michigan negli Stati Uniti

La guida robotica AI, installata in diverse fabbriche di propulsori Stellantis, integra un sistema di visione tridimensionale (3D). Questa innovazione di GuideNow con Inbolt , una startup con sede in Francia, sfrutta i sistemi di intelligenza artificiale e visione per consentire ai robot di adattare la loro traiettoria e le loro operazioni in tempo reale per evitare potenziali conflitti o impatti. Il sistema aiuta a migliorare la qualità e a ridurre i tempi tra l’assemblaggio del gruppo propulsore e l’installazione nel veicolo. Questa innovazione è stata presentata durante il Factory Booster Day 2021.

Le ruote autonome di wheel.me , una startup norvegese di robotica, trasformano i carrelli e i carrelli a mano esistenti in robot mobili autonomi (AMR). Le ruote sostituiscono le rotelle standard, automatizzando lo spostamento di parti o merci all’interno delle fabbriche. Questa tecnologia consente una maggiore efficienza, sicurezza e risparmi sui costi, con interruzioni minime dei processi esistenti e dei flussi di materiali. wheel.me elimina la necessità di costosi sistemi ferroviari, offrendo a Stellantis flessibilità e risparmi annuali. Stellantis e wheel.me stanno attualmente pianificando di espandere questa tecnologia ad altre fabbriche. L’innovazione è stata lanciata durante il Factory Booster Day 2022.

Le innovazioni industriali che contribuiscono a fornire prodotti migliori, generare meno rifiuti o ridurre il consumo di energia sono essenziali per contribuire a raggiungere le ambizioni del piano strategico Dare Forward 2030: Diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio entro il 2038, in tutti i settori, con le emissioni rimanenti compensate a una cifra. Stellantis è riuscita a ridurre l’impronta di carbonio delle sue attività industriali negli ambiti 1 e 2 di oltre il 20% dal 2021. Ridurre i costi di produzione del 40% entro il 2030, anche attraverso l’implementazione di automazione, soluzioni digitali e intelligenza artificiale. Ottieni la qualità del prodotto numero 1 con il rilevamento ottimizzato dei difetti, offrendo un’esperienza cliente leader del settore.