Stellantis con un’ampia gamma di modelli elettrici all’EV Experience 2024

Durante l’EV Experience del 26, 27 e 28 settembre 2024 sull’iconico Circuito di Zandvoort, Stellantis giocherà un ruolo di primo piano con una vasta gamma di veicoli elettrici. La presenza del gruppo è pienamente in linea con l’ambiziosa strategia Dare Forward 2030 dell’azienda, in cui l’elettrificazione gioca un ruolo cruciale. E naturalmente questo offre ai visitatori di EV Experience – aziendali e privati ​​- l’opportunità perfetta per conoscere l’offerta di veicoli elettrici completa e versatile del gruppo.

Tutti i brand del gruppo Stellantis saranno presenti durante l’evento

Durante l’EV Experience, i visitatori hanno l’opportunità unica di vedere e sperimentare l’ampia gamma di modelli elettrici di Stellantis in un unico posto. Tutti i brand del gruppo saranno presenti durante l’evento, a dimostrazione che l’azienda guidata da Carlos Tavares è pronta a rispondere alle diverse esigenze di mobilità sia dei consumatori che degli utenti business. Dopo la reintroduzione di Lancia sul mercato olandese, al portafoglio marchi si è aggiunta anche Leapmotor. Senza eccezioni, tutti questi marchi sono rappresentati all’EV Experience 2024.

Che si tratti di city car elettriche come Fiat Topolino e Opel Rocks Electric, dell’elegante Lancia Ypsilon, dell’accessibile Leapmotor T03 o di spaziose auto familiari come la Peugeot E-5008, Opel Grandland e la DS 3 E-Tense di DS Automobiles – Stellantis è fortemente rappresentata in quasi tutti i segmenti. All’EV Experience è presente anche la gamma di veicoli commerciali a zero emissioni locali.

I veicoli commerciali elettrici del marchio Stellantis (compresi quelli alimentati a idrogeno) sono disponibili in gran numero, dai veicoli compatti per le consegne dell’ultimo miglio ai veicoli commerciali più grandi per esigenze di trasporto più pesanti. Presenti anche le avventurose Jeep Wrangler e Avenger e la stuzzicante sportività elettrica di Abarth 500e e Alfa Romeo Junior Veloce. All’evento saranno presenti anche numerosi modelli ibridi plug-in di vari marchi Stellantis.

La presenza di Stellantis all’EV Experience si adatta perfettamente alle ambizioni del piano strategico Dare Forward 2030. Il gruppo automobilistico si è impegnato a realizzare un’offerta completamente priva di emissioni in Europa intorno al 2030. Questa strategia è supportata da investimenti significativi in ​​nuove tecnologie e fabbriche di batterie. e lo sviluppo software, con cui Stellantis si posiziona come leader nella transizione verso la mobilità sostenibile.

Oltre all’ampia gamma di Stellantis, i visitatori potranno anche sperimentare la sua vasta gamma di servizi, tra cui Free2move, anch’esso una parte importante della strategia Dare Forward 2030. Free2move è un’azienda di mobilità globale che offre un ecosistema completo a 360 gradi con soluzioni di ricarica sostenibili sia per clienti individuali che aziendali. Free2move aiuta le aziende a costruire una flotta e a ridurre i costi operativi utilizzando strumenti e soluzioni (digitali), come Free2move Connect Fleet e Free2move Charge, presenti anche all’EV Experience.

Anche Stellantis Financial Services e Leasys saranno presenti all’EV Experience, dove l’attenzione sarà focalizzata su soluzioni di leasing e finanziamento su misura, adattate ai desideri dei clienti sia privati ​​che aziendali.

Stellantis invita tutti a esplorare e sperimentare la transizione alla guida elettrica durante l’EV Experience 2024. Che si tratti di provare in pista un nuovo modello o di incontrare esperti e modelli esposti nella ‘Casa Stellantis’; l’EV Experience è l’occasione ideale per un’introduzione pratica ed esauriente agli ultimi sviluppi di Stellantis.