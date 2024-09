Stellantis Pro One annuncia il nuovo programma Stellantis CustomFit alla fiera IAA Transportation 2024 di Hannover

Dal 17 al 22 settembre si terrà ad Hannover la prestigiosa IAA Transportation 2024, la più grande fiera europea dedicata ai veicoli commerciali e industriali, che riunirà professionisti e i principali produttori del settore. Tra questi, Stellantis Pro One, la Business Unit del Gruppo dedicata ai veicoli commerciali, mostrerà la sua forte posizione di leadership nella regione EU30, con una quota di mercato superiore al 28,5%. Inoltre, Stellantis Pro One ha ottenuto una solida crescita nel mercato tedesco, dove nella prima metà del 2024 ha aumentato la sua quota di mercato di 4 punti percentuali, incrementando le vendite di oltre il 45%.

Stellantis Pro One presenta “Stellantis CustomFit”, il nuovo programma di trasformazione e personalizzazione

In occasione di questo evento internazionale, il Gruppo annuncia il lancio di “Stellantis CustomFit”, un nuovo programma di conversione e personalizzazione già avviato in alcuni stabilimenti e che verrà gradualmente implementato in altri siti produttivi. Questo programma garantisce i più elevati standard di qualità, sicurezza e perfetta integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le modifiche specifiche richieste dal cliente.

Queste trasformazioni interne sono completate da soluzioni sviluppate in collaborazione con una rete globale di oltre 400 partner certificati. Ciò rafforza la gamma di prodotti in continua crescita, dai furgoni ribaltabili ai furgoni con spazio di carico ottimizzato e ai veicoli ricreazionali, tutti progettati specificamente per soddisfare le esigenze di clienti privati, piccole e medie imprese (PMI) e grandi flotte. Rappresentando le numerose “specialità” offerte da tutti i veicoli commerciali Stellantis Pro One, la fiera tedesca (Padiglione 13 – Stand C70) presenterà l’Opel Combo Electric, il Citroën E-Berlingo Crew Van, il Peugeot E-Expert Fridge con EPTO, l’Opel Movano Hydrogen e il Fiat E-Ducato Cargo Box.

Inoltre, un Opel Rocks Electric ultracompatto con kit KARGO sarà esposto all’interno dell’ampia area di carico dell’Opel Movano Hydrogen per mostrare la sua capacità di carico e mettere in risalto l’ampia gamma di prodotti Stellantis Pro One, che include veicoli commerciali di tutte le dimensioni e innovative soluzioni di micromobilità.

In prima linea c’è l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile a idrogeno (FCEV), già disponibile sui furgoni di medie dimensioni e presto sarà equipaggiata sui furgoni di grandi dimensioni di Stellantis. Questa tecnologia è una pietra miliare fondamentale nella tabella di marcia del Gruppo verso la mobilità a zero emissioni.

Per modelli come Citroën ë-Jumper, Fiat Professional E-Ducato, Opel Movano Electric, Vauxhall Movano Electric e PEUGEOT E-Boxer, il Gruppo ha sviluppato un’esclusiva architettura di media potenza che offre oltre 500 km di autonomia, tempi di rifornimento di soli 5 minuti e nessun compromesso sulla capacità di carico. Stellantis crede così fortemente in questa tecnologia che è il primo produttore in Europa a offrire una gamma di furgoni di medie dimensioni alimentati a idrogeno, a cui presto seguirà una gamma di furgoni di grandi dimensioni.

Il Gruppo è già posizionato per cogliere le opportunità che la rivoluzione dell’idrogeno promette in tutto il continente, riaffermando il suo ruolo di pioniere tecnologico nella mobilità sostenibile, accessibile e responsabile.

Con il lancio del nuovo programma “Stellantis CustomFit”, l’espansione della sua capacità produttiva di veicoli a celle a combustibile a idrogeno e il rinnovo dell’intera gamma di furgoni compatti, medi e grandi (12 veicoli in totale), l’offensiva globale di Stellantis Pro One procede a ritmo sostenuto.

L’azienda sfrutta un ampio portafoglio di tecnologie avanzate in termini di propulsione, sicurezza, ADAS e connettività per fornire un ecosistema ideale per i conducenti e per essere un partner affidabile per i proprietari di veicoli commerciali. Inoltre, la nuova gamma di furgoni di grandi dimensioni introduce il nuovo motore a combustione interna Multijet 4.0 e un innovativo cambio automatico a 8 velocità (AT8).

Il Multijet 4.0, noto per la sua affidabilità, eroga 450 Nm di coppia, il migliore della sua categoria per i grandi furgoni a trazione anteriore, e presenta un avanzato sistema di ricircolo dei gas di scarico a doppio circuito, che migliora ulteriormente affidabilità, prestazioni ed emissioni. Infine, il nuovo sistema di propulsione riduce le emissioni di CO 2 fino al 10% rispetto alle versioni attuali.

Xavier Peugeot, Senior Vice President della Commercial Vehicle Business Unit di Stellantis, afferma: “Come uno dei 7 principali contributori al piano strategico Dare Forward 2030, la strategia Stellantis Pro One 360° fornisce risposte concrete alle esigenze dei clienti: una nuovissima gamma di furgoni, pick-up elettrificati, servizi connessi, un ecosistema completo di conversioni digitali, 2 offerte di furgoni a idrogeno… Tutto ciò porta alla posizione n. 1 anche nella regione MEA (come Europa e Sud America), posizione di leader nei BEV europei (32%), posizione pionieristica nell’idrogeno e leadership mondiale rafforzata”.

Arnaud Leclerc, Global Head di Stellantis CustomFit, ha aggiunto: “La nostra strategia di conversione e personalizzazione è un elemento chiave della nostra offerta, che ci consente di adattare i veicoli commerciali alle esigenze specifiche di ogni cliente. Le trasformazioni dei veicoli rappresentano oltre il 50% del business totale dei veicoli commerciali leggeri. Ciò include le conversioni di fabbrica, che hanno registrato un aumento del 30% rispetto allo scorso anno, e la collaborazione con oltre 400 partner certificati in tutto il mondo.”

Stellantis riafferma la propria leadership nel settore dei veicoli commerciali con l’evoluzione del suo programma di trasformazione e personalizzazione, ora denominato “Stellantis CustomFit”, che rappresenta oltre il 50% del totale del business dei veicoli commerciali del Gruppo. La novità più significativa è l’implementazione del programma, già avviato in alcuni stabilimenti e che verrà esteso ad altri siti produttivi del Gruppo. Ciò garantisce i più elevati standard di qualità, sicurezza e integrazione tra le caratteristiche tecnologiche del modello base e le modifiche specifiche richieste dall’azienda cliente. Le trasformazioni interne sono completate da soluzioni sviluppate in collaborazione con oltre 400 partner certificati in tutto il mondo.

Questa rete estesa consente a Stellantis di soddisfare tutte le esigenze professionali e distribuire le trasformazioni attraverso la propria rete di concessionari, ottimizzando i tempi di consegna e semplificando l’esperienza del cliente con un innovativo sistema digitale che ha ampliato l’offerta di prodotti consigliati del 30% rispetto all’anno precedente. In termini di performance, Stellantis ha registrato un aumento del 25% nelle conversioni con partner certificati nel 2024 e ha raddoppiato il numero di unità personalizzate per grandi flotte prodotte internamente, portando a un aumento del 35% nelle vendite di veicoli convertiti in tutta Europa.