Stellantis richiama 32.863 Jeep Wrangler e Gladiator per un potenziale guasto al quadro strumenti

Stellantis ha emesso un richiamo per circa 32.863 Jeep Wrangler del 2018-2024 e Jeep Gladiator del 2020-2024 a causa di potenziali difetti nei cluster del pannello strumenti (IPC). Questi componenti potrebbero subire un cortocircuito interno, provocando lo spegnimento del display e, quindi, non rispettare il Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) n. 101, relativo ai “Controlli e display”. Un IPC spento potrebbe distrarre il conducente, aumentando il rischio di incidenti.

Nuovo richiamo per Stellantis negli USA: questa volta il problema riguarda il quadro strumenti di alcune Jeep

Il richiamo di Stellantis riguarda specificamente i veicoli dotati di un cluster del pannello strumenti (IPC) da 3,5 pollici. Per quanto riguarda la Jeep Wrangler, i veicoli interessati sono quelli prodotti dal 26 gennaio 2018 al 17 maggio 2024, per un totale di 21.309 unità. Per la Jeep Gladiator, invece, il periodo di produzione sospetto va dall’8 giugno 2019 al 18 maggio 2024, con 11.554 veicoli coinvolti.

I veicoli di Jeep non rientrano nel richiamo se non sono equipaggiati con l’IPC da 3,5 pollici, se sono stati costruiti al di fuori dei periodi indicati o se hanno superato i 28 mesi di servizio per i modelli più vecchi e i 12 mesi per quelli più recenti.

I concessionari di Stellantis sostituiranno gratuitamente il quadro strumenti. Le lettere di notifica al proprietario dovrebbero essere spedite il 3 ottobre 2024. I proprietari possono contattare il servizio clienti FCA al numero 1-800-853-1403. Il numero di Stellantis per questo richiamo è 30B. I proprietari di questi veicoli di Jeep possono anche contattare la hotline per la sicurezza dei veicoli della National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA).

Vedremo dunque nei prossimi giorni se ci saranno altri aggiornamenti a proposito di questo richiamo relativo a migliaia di unità di Jeep Wrangler e Gladiator.