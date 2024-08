Stellantis, tutto fermo per lo stabilimento americano di Belvidere

Il gruppo ha deciso. In mezzo alla bufera con la UAW, il sindacato americano dei lavoratori del settore automobili, la decisione che ha messo in crisi i rapporti era nell’aria da tempo. Il rinvio da parte di Stellantis è stato deciso per “assicurare la competitività e la sostenibilità future dell’azienda,” secondo quanto riportato in una nota ufficiale.

Stellantis, sempre per citare altre promesse che stanno facendo arrabbiare molto la UAW, aveva annunciato alla fine del 2023 l’intenzione di costruire un nuovo impianto per la produzione di batterie, del valore di 3,2 miliardi di dollari, a Belvidere. Oltre a questo, era stato discusso un investimento di 1,5 miliardi di dollari per la riconversione della fabbrica esistente, dove la produzione della Jeep Cherokee si è interrotta con l’ultimo esemplare della linea.

La produzione a Belvidere, quindi, resta sospesa temporaneamente, situazione che si protrae dal febbraio 2023. Dal 2027, l’obiettivo sarebbe produrre tra gli 80.000 e i 100.000 pick-up elettrici di medie dimensioni all’anno, ma anche questo è al centro di molti dubbi e smentite. Nel luglio 2024, il governo americano si è impegnato a sostenere il progetto con un finanziamento di 334 milioni di euro. Tuttavia, poco dopo, Stellantis ha comunicato un posticipo nell’apertura dell’impianto.

Non è ancora stato reso noto il nuovo calendario, e il sindacato UAW teme che lo stabilimento di Belvidere potrebbe non riaprire mai. Il presidente dell’UAW, Shawn Fain, ha espresso preoccupazioni. “Dicono di voler ‘ritardare’ la riapertura, ma la loro vera intenzione è posticipare fino a quando non potranno citare ‘condizioni di mercato’ e magari non riaprire mai più lo stabilimento”. Il contratto tra il sindacato e Stellantis, d’altronde, è valido fino alla metà del 2028. Sarà quella la data per la beffa della direzione del gruppo?

Stellantis, intanto, respinge tali timori. “È cruciale che tutti gli investimenti siano in linea con le condizioni di mercato e la nostra capacità di rispondere alle diverse esigenze dei consumatori”. I piani per Belvidere subiranno un ritardo, ma l’azienda ribadisce il suo impegno a portare avanti il progetto. Si spera anche in un dialogo costruttivo con il sindacato.

Non è chiaro come evolveranno i piani per Belvidere, né se Stellantis procederà con riduzioni significative del progetto. Mentre il sindacato UAW comunica tutti i suoi timori in merito, Stellantis mantiene un atteggiamento piuttosto “riservato”, lasciando poco spazio a vere rassicurazioni.