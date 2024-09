I concessionari americani di Stellantis accusano il CEO Tavares di aver danneggiato i marchi

I dirigenti della rete di concessionari statunitensi di Stellantis hanno espresso preoccupazione per il declino rapido dei marchi dell’azienda, criticando l’amministratore delegato Carlos Tavares per decisioni ritenute a breve termine. Hanno anche sollecitato una maggiore spesa per smaltire gli inventari obsoleti dai loro lotti. Il consiglio nazionale dei concessionari ha sottolineato che le strategie recenti, mirate a incrementare i profitti e la retribuzione del CEO, hanno invece comportato una diminuzione della quota di mercato e danni ai marchi Jeep, Ram, Dodge e Chrysler.

Il consiglio nazionale dei concessionari americani di Stellantis accusa il CEO Tavares

Tavares ha tagliato posti di lavoro e ridotto la capacità nelle fabbriche americane da quando un crollo delle vendite negli Stati Uniti ha quasi dimezzato gli utili del primo semestre. Stellantis ha preso misure quest’anno per ripulire gli inventari dei veicoli, tra cui il taglio dei prezzi e il ripristino degli incentivi. Ma queste misure non sono state sufficienti perché l’azienda cerca di proteggere i suoi preziosi margini di profitto, secondo i concessionari.

“Da oltre due anni, il Consiglio nazionale dei concessionari Stellantis degli Stati Uniti ha lanciato questo allarme al vostro team esecutivo statunitense, avvertendoli che il percorso che avevate impostato per Stellantis sarebbe stato un disastro a lungo termine”, ha affermato il gruppo nella lettera. “Un disastro non solo per noi, ma per tutti i soggetti coinvolti, e ora quel disastro è arrivato”.

Stellantis ha affermato in una nota che il dialogo e la risoluzione dei problemi con i concessionari rientrano in regolari incontri mensili, chiamate e conversazioni, non in lettere che contengono “attacchi personali pubblici” contro il suo CEO.

“Prendiamo assoluta eccezione alla lettera inviata dal presidente dello Stellantis National Dealer Council (NDC), Kevin Farrish“, ha affermato nella dichiarazione, inviata dal portavoce Shawn Morgan. “Il mese scorso, abbiamo introdotto un piano d’azione sviluppato con l’organismo dei concessionari che ha già mostrato risultati. Le vendite di agosto sono aumentate del 21% rispetto a luglio, la quota di mercato è aumentata di 0,7 punti e l’inventario dei concessionari è stato ridotto per due mesi consecutivi di 42.000 unità o circa il 10 per cento in totale”.

Stellantis ha aggiunto di aver “iniziato un percorso che si rivelerà vincente”. Ha affermato che “continuerà a lavorare con i nostri rivenditori per evitare qualsiasi controversia pubblica che possa ritardare la nostra capacità di fornire risultati”.