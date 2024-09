Stellantis in grande risalto al Caramulo Motorfestival 2024

Stellantis si è messa ancora una volta in evidenza al Caramulo Motorfestival, un evento che anno dopo anno rafforza la sua importanza come una delle maggiori concentrazioni di automobili e di tema del motorsport in Portogallo. Lo ha fatto, questa volta, con quattro dei suoi marchi – Alfa Romeo, Abarth, FIAT e Jeep – regalando al vasto pubblico che si è recato a Serra do Caramulo esperienze uniche, a bordo di alcuni dei suoi modelli più recenti, comprese le auto stradali di lusso e fuoristrada, e anche con veicoli da competizione.

Presente all’evento in qualità di “Guest Pilot”, a dimostrazione della sua innegabile passione per il mondo del Motorsport, Carlos Tavares, CEO di Stellantis, ha avuto un ruolo importante nella presentazione di una versione molto speciale della nuova Junior Veloce, la più potente del nuova gamma Veloce. La compatta sportiva Alfa Romeo. Un veicolo dotato di una speciale decorazione – in rosso e verde – ha circolato sull’asfalto della Rampa do Caramulo, rendendo omaggio alla storia e all’eredità sportiva del marchio di Arese, nonché alla stessa bandiera portoghese.

In qualità di Sponsor Ufficiale dell’evento, Alfa Romeo ha scelto quest’anno come protagonista la Junior Veloce, la sua nuova compatta sportiva. Versione top della gamma Junior, questa proposta è stata presentata al pubblico portoghese in anteprima assoluta, alla vigilia dell’apertura ufficiale degli ordini.

Dotata di un nuovo e potente motore 100% elettrico, da 280 cavalli e 345 Nm, la Junior Veloce dispone, tra le altre, di tarature specifiche per sterzo, impianto frenante e telaio, un insieme che ridefinisce l’esperienza di guida Alfa Romeo. In altri ambiti, si segnala la partecipazione alla corsa su rampa di tre equipaggi tutti al femminile alla guida di tre iconiche vetture da competizione del marchio arese: 1900C SS (1956), Giulietta Spider Veloce (1961) e una Giulia GT 1300 Junior (1970).

Le sessioni di co-drive sono state affidate, oltre che alla nuova Junior Veloce, anche ad una Stelvio Quadrifoglio Super Sport, vettura sportiva con motore da 520 cavalli. Anche la Giulia Quadrifoglio Super Sport ha vestito il ruolo di “Car 0” sulla Rampa Storica di Caramulo.

All’edizione 2024 del Caramulo Motorfestival sempre per Stellantis ha partecipato la nuova Abarth 600e Scorpionissima, il modello più potente di sempre del marchio italiano. Prodotta in Edizione Limitata di 1.949 unità, è la massima espressione della sportività del marchio dello Scorpione, portando le prestazioni 100% elettriche a un livello superiore.

Pensata per sorprendere i fan del brand, si basa su tre pilastri: design, per la massima performance, evidenziato dall’esclusivo colore di lancio Hypnotic Purple, ispirato all’effetto ipnotico di una puntura di scorpione; progettazione strutturale, per l’Abarth più potente di sempre, con potenza di 240 CV; e spirito competitivo, piacendo agli appassionati.

Per quanto riguarda le emozionanti co-drive, queste si sono svolte a bordo di un’Abarth 500e, esperienze fornite da Fefo Barrichello – pilota brasiliano, figlio di Rubens Barrichello – e da Pedro Silva, direttore della rivista specializzata Auto Drive. Sempre per Stellantis presente a Serra do Caramulo anche la nuova Fiat Topolino per mostrarsi in prima persona al pubblico nazionale, in particolare ai giovani patentati, in particolare dai 16 anni in su, con patente di categoria “AM”.

Proposta rappresentativa della visione FIAT di mobilità urbana sostenibile, questo moderno quadriciclo elettrico – che in Portogallo sarà disponibile in due versioni (Topolino e Topolino Dolce Vita) – incarna appieno lo spirito italiano de “La Dolce Vita”, integrandone tutti gli elementi essenziali per la libertà sostenibile nelle città, affinché la mobilità elettrica possa essere pienamente goduta. Va aggiunto che, parallelamente, FIAT ha approfittato del coinvolgimento di questo importante evento nazionale per inserire una delle tappe Media Drive con la nuova Fiat 600 Hybrid, azione realizzata con un gruppo ristretto di rappresentanti della stampa specializzata nazionale.

Sempre a proposito di Stellantis segnaliamo che partner dell’evento, Jeep si è presentata a Caramulo con alcuni dei modelli che compongono il suo attuale catalogo – Avenger e-Hybrid e le versioni 4xe dei modelli Compass, Renegade, Trailhawk e Wrangler Rubicon – ponendo l’accento anche sulla un’altra nuova “4xe” che sarà presto lanciata sul mercato nazionale: la nuova Avenger 4xe.

A complemento dell’offerta 100% EV, e-Hybrid e benzina della gamma, il nuovo Avenger 4xe arriverà agli stand del marchio nel quarto trimestre di quest’anno, in una nuova proposta rappresentativa dei progressi tecnologici del marchio nordamericano. Da segnalare l’innovativo powertrain che abbina un sistema ibrido da 48 V ad un motore turbo da 1,2 litri, da 136 CV (velocità massima di 194 km/h), con due motori elettrici da 21 kW, anteriore e posteriore, a sei marce cambio automatico a doppia frizione e la più avanzata tecnologia di trazione integrale.