Stellantis e Tesla toccano il fondo nella classifica sull’affidabilità delle auto usate

Consumer Reports ha recentemente esaminato il mercato delle auto usate, evidenziando che i marchi giapponesi si stanno distinguendo per affidabilità e performance. Al contrario, i marchi Tesla e Stellantis si posizionano in fondo alla classifica. Le nuove classifiche mostrano che alcuni marchi continuano a eccellere, mentre altri sono classificati come “da evitare se possibile”.

I brand di Stellantis in fondo alla classifica di Consumer Reports sull’affidabilità delle auto usate

Per compilare queste classifiche di affidabilità, Consumer Reports ha esaminato attentamente oltre 150.000 veicoli di proprietà dei suoi membri, confrontando il numero di problemi riscontrati da ciascun modello con la media dei veicoli dal 2014 al 2019. Questo processo ha prodotto punteggi di affidabilità per ciascun marchio, evidenziando il meglio e il peggio nell’affidabilità delle auto usate. Solo 26 marchi hanno superato il taglio, poiché gli altri non avevano dati sufficienti.

Lexus e Toyota sono stati i marchi di auto usate più affidabili con un ampio margine, confermando la loro reputazione tra gli acquirenti. Steven Elek, responsabile del programma CR per l’analisi dei dati sulle auto, ha affermato che i due marchi sono noti per le loro “riprogettazioni conservative, migliorando gradualmente l’intera linea di prodotti, anziché introdurre molti sistemi completamente nuovi”.

Mazda si posiziona al terzo posto nella classifica delle auto usate, con Acura e Honda che completano il dominio dei marchi giapponesi nella top five. Al contrario, Chrysler, Dodge, Tesla, Jeep e Ram hanno ricevuto le peggiori valutazioni di affidabilità. È significativo notare che, oltre a Tesla, i marchi con le peggiori prestazioni appartengono a Stellantis, suggerendo che gli acquirenti dovrebbero prestare particolare attenzione ai modelli di questi marchi, specialmente quelli degli anni modello 2014-2019.

Sebbene queste classifiche offrano una visione ampia dell’affidabilità del marchio, gli esperti consigliano giustamente di analizzare ogni modello singolarmente. Un marchio generalmente inaffidabile potrebbe comunque offrire un modello di spicco, proprio come un marchio tradizionalmente affidabile potrebbe sorprenderti con un fiasco.

Inoltre, è estremamente importante considerare sia il costo che il tipo di riparazioni: un veicolo potrebbe avere più problemi con riparazioni generalmente poco costose, mentre un altro potrebbe essere soggetto a uno o più problemi proibitivamente costosi.