Stellantis riprenderà la produzione in alcuni stabilimenti statunitensi dopo gli adeguamenti dei giorni scorsi

Stellantis, ha fatto sapere nelle scorse ore che riprenderà la produzione in alcuni dei suoi stabilimenti di assemblaggio negli Stati Uniti dopo aver apportato “adeguamenti alla produzione” e valuterà se saranno necessarie ulteriori azioni. Il Wall Street Journal è stato il primo a riportare la notizia che la scorsa settimana Stellantis aveva sospeso la produzione dei suoi SUV Jeep Wrangler e Grand Cherokee.

Il gruppo Stellantis ha annunciato che continuerà a migliorare le sue operazioni nel mercato statunitense, apportando modifiche alla produzione negli stabilimenti di Toledo North, Jefferson e Mack, con la ripresa della produzione prevista per giovedì. Inoltre, Bob Broderdorf, ex vicepresidente senior del marchio Ram e responsabile delle vendite presso Dodge, è stato nominato nuovo capo di Jeep North America. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dal Nord America per il gruppo automobilistico guidato dal CEO Carlos Tavares e nato agli inizi del 2021 dopo la fusione della francese PSA Groupe con il gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Nelle scorse settimane lo stesso numero uno Carlos Tavares è giunto in Nord America per sistemare la situazione che negli ultimi tempi era sembrata complicata per il gruppo Stellantis in quello che rimane il suo più importante mercato al mondo e da cui dipende gran parte del suo successo. Alcune strategie sbagliate hanno infatti provocato un forte calo delle vendite che si spera però possa essere superato già a partire dai prossimi mesi.