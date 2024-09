Alfa Romeo consiglia agli automobilisti inglesi di approfittare del fine settimana piovoso per il lavaggio dell’auto

Alfa Romeo consiglia agli automobilisti inglesi di approfittare delle previsioni di maltempo previste per il prossimo fine settimana, fornite dal Met Office, per effettuare eventuali lavaggi essenziali dell’auto. Il Met Office sta avvisando che alcune parti di Inghilterra, Galles e Scozia saranno colpite da forti piogge da venerdì 6 settembre, offrendo ai conducenti l’opportunità perfetta per far brillare la propria auto. La prima “previsione di lavaggio auto” del marchio segue l’invito rivolto agli automobilisti all’inizio della settimana di evitare di lavare attivamente l’auto per tutto settembre per aiutare a preservare le risorse idriche.

Il consiglio segue l’appello di Alfa Romeo ai conducenti di evitare di lavare attivamente la propria auto per tutto settembre

Una ricerca condotta da Alfa Romeo ha evidenziato quanto gli automobilisti del Regno Unito tengano alla pulizia delle proprie auto: quasi un terzo (32 per cento) ha ammesso di lavarla più di una volta al mese e il 14 per cento almeno una volta alla settimana.

Nel sondaggio, Alfa Romeo ha scoperto che un vecchio secchio di acqua saponata e un tubo per risciacquare dopo erano il metodo più comune utilizzato dagli automobilisti per lavare la loro auto (51 per cento), mentre il 29 per cento opta per un normale autolavaggio a tunnel. Tuttavia, solo l’8 per cento degli automobilisti ha detto alla casa milanese di lavare la propria auto utilizzando acqua riciclata, come l’acqua piovana raccolta, e l’8 per cento afferma anche che le considerazioni ambientali sono il principale fattore decisivo per il loro metodo di pulizia.

Secondo l’ente dei consumatori, il Consumer Council for Water, gli automobilisti usano circa 300 litri di acqua quando lavano l’auto a casa con un tubo, rispetto ai soli trenta litri con un metodo con sapone e secchio. Utilizzare un’auto già bagnata e raccogliere l’acqua piovana riduce ulteriormente il consumo di acqua.

Promuovendo un settembre senza autolavaggi, Alfa Romeo incoraggia anche gli automobilisti ad apprezzare la bellezza innata dei propri veicoli, sottolineando come un’auto sporca sia un’auto che è stata apprezzata, come ogni auto dovrebbe essere, e mostrando la bellezza unica del suo intramontabile modello Giulia, anche quando ricoperta di sporco e fango, con una serie di bellissime foto fangose.

Per supportare gli automobilisti alla ricerca del modo più efficiente per lavare la propria auto, Alfa Romeo ha collaborato con l’esperto di lavaggio e cura dei dettagli Richard Tipper per stilare un elenco di dieci suggerimenti e consigli su come lavare l’auto nel rispetto dell’acqua, ad esempio aspettando il momento giusto in cui il meteo cambia.