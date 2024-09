Stellantis è leader nel mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito

Stellantis continua a guidare il mercato dei furgoni elettrici nel Regno Unito, secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Peugeot ha conquistato la corona di marchio di furgoni elettrici più venduto nel Regno Unito, con Vauxhall che segue da vicino al secondo posto. Complessivamente, i marchi Stellantis hanno venduto 4.901 furgoni elettrici finora quest’anno, più di tre volte il secondo produttore di furgoni elettrici più venduto, con una quota di mercato del 44,39 per cento da inizio anno.

Stellantis è il produttore di furgoni elettrici con più vendite nel Regno Unito finora nel 2024

Peugeot E-Expert è anche il furgone elettrico più venduto nel Regno Unito finora nel 2024. Lee Titchner, Direttore, Stellantis ProOne UK, ha affermato: “Il successo della gamma Stellantis e-LCV riflette il nostro impegno nell’elettrificazione delle flotte di furgoni della Gran Bretagna. Con Peugeot e Vauxhall che continuano a primeggiare nelle classifiche di vendita quest’anno, Stellantis è il chiaro leader di mercato per i furgoni elettrici”.

Stellantis rappresenta quasi un terzo di tutti i furgoni venduti nel Regno Unito finora quest’anno con una quota di mercato del 29,90 per cento, pari a 58.700 furgoni immatricolati nel 2024. Nel mercato LCV complessivo, Vauxhall è ora il secondo marchio più venduto nel Regno Unito.

Sempre dal Regno Unito arriva un’altra buona notizia per Stellantis. Infatti secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuovi veicoli pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT), Vauxhall è il marchio leader di auto elettriche dall’inizio dell’anno nei canali di vendita al dettaglio e Motability.

Questo successo si riflette in tutta la gamma di autovetture. La continua popolarità di Corsa Electric e Mokka Electric significa che Vauxhall è il marchio leader per le vendite di auto elettriche nel segmento B combinato, con 7.449 vendute dall’inizio dell’anno. Corsa Electric è stata anche la supermini elettrica più venduta nel Regno Unito ad agosto e guida il segmento dall’inizio dell’anno, con 2.824 vendute finora nel 2024. Ciò ha contribuito a far sì che Vauxhall raggiungesse un mix di vendite di auto elettriche del 28,7% ad agosto. Anche la gamma di furgoni Vauxhall continua a registrare ottimi risultati, con il marchio al secondo posto sia nel mercato generale dei veicoli commerciali leggeri sia in quello dei furgoni elettrici dall’inizio dell’anno.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha affermato: “Vauxhall si impegna a democratizzare l’accesso ai veicoli elettrici e offrirà una versione completamente elettrica di ogni modello della nostra gamma entro la fine dell’anno. Siamo già il marchio leader di auto elettriche tra i clienti al dettaglio e Motability, con sia la Corsa Electric che la Mokka Electric che continuano a dimostrare di essere apprezzate dai clienti. Con il lancio della Nuova Frontera, siamo anche il primo produttore a offrire versioni elettriche e ibride a benzina della stessa auto a un prezzo di listino identico, un altro passo importante nella nostra missione per rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti”.