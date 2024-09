Stellantis, potrebbero esserci molti ibridi plug-in nell’offerta dei marchi nel 2025

Il Gruppo Stellantis ha chiarito più volte il proprio impegno verso una transizione completa all’elettrico, e lo sottolinea il piano “Dare Forward 2030”. C’è però un dato di fatto segnalato dalla strategia di molti marchi da una parte all’altra dell’Atlantico: la tecnologia ibrida plug-in (PHEV) sta conoscendo un momento di interesse marcato proprio in vista dei dati sulla domanda calante di auto completamente elettriche.

Tale scelta di propulsione, in Stellantis, è stata quasi assente nella sua gamma di veicoli. Invece, la tecnologia mild hybrid (MHEV) è diventata la soluzione predominante nei nuovi modelli dei vari marchi del gruppo. Si è trattato di un compromesso temporaneo in attesa del passaggio definitivo all’elettrico. Ma questo scenario potrebbe cambiare già nel 2025.

Stellantis, pur avendo un portafoglio di marchi vasto e di grande rilevanza, ha investito poco nel segmento dei PHEV. Mentre marchi premium come BMW, Volvo, Audi, Mercedes e nomi iconici come Porsche, Ferrari e Lamborghini stanno puntando fortemente sui PHEV per combinare prestazioni e riduzione delle emissioni di CO2, Stellantis ha mantenuto un profilo basso. I vantaggi dei PHEV sarebbero evidenti: autonomia elettrica per i tragitti quotidiani e la flessibilità del motore a combustione per i viaggi più lunghi.

Punch Powertrain, una joint venture di Stellantis specializzata in sistemi di trasmissione, sta sviluppando una nuova generazione di trasmissioni ibride plug-in, con il progetto e-DCT ormai in fase avanzata. I test finali sono quasi completati, il che potrebbe aprire le porte al lancio di nuovi modelli PHEV di Stellantis già nel 2025.

Nell’ottobre 2023, i test intensivi condotti a Granada hanno messo alla prova la trasmissione plug-in e-DCT in condizioni climatiche estreme, anche a temperature e in altitudini elevate. Questo ha dimostrato la maturità della tecnologia. Ulteriori test si sono svolti nel febbraio 2024 in Finlandia, dove, anche in questo caso, i risultati sono stati molto positivi. Il sistema e-DCT è pronto per la produzione su larga scala, ma Stellantis non ha ancora svelato apertamente le sue intenzioni.

Il lancio di una nuova linea di veicoli PHEV, basati sulla tecnologia e-DCT, permetterebbe a Stellantis di recuperare terreno nel mercato degli ibridi plug-in, posizionandosi come valida alternativa ai modelli completamente elettrici e ai rivali premium già affermati.