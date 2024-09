Stellantis: Peugeot elimina il nome Puretech

Coinvolta nei problemi di affidabilità del 1.2 PureTech (usura della cinghia di distribuzione e consumo eccessivo di olio), Peugeot ha deciso dal 1 settembre di cancellare il nome PureTech dalla sua comunicazione. Citroën e DS dovrebbero seguire.

Stellantis inizia a togliere il nome Puretech dalle gamme dei suoi brand

A partire dal 1° settembre, i modelli dotati di questo motore non verranno più denominati 1.2 PureTech 100 CV, ma saranno semplicemente indicati come 100 CV, come riportato sul sito web del produttore in Francia. Citroën e DS dovrebbero essere le prossime case automobilistiche ad operare lo stesso cambiamento di denominazione nelle rispettive gamme. Per quanto riguarda Opel, ha tradizionalmente utilizzato le designazioni Turbo 100 o 130 CV al posto di PureTech e quindi non dovrebbero esserci cambiamenti.

I problemi di affidabilità del 1.2 PureTech (EB2 Gen 1 e 2) hanno creato una crisi di fiducia senza precedenti. Nonostante ciò, il gruppo Stellantis ha continuato, stranamente, ad utilizzare questo nome per il suo nuovo motore 1.2 Mild Hybrid (EB2 Gen3).

A partire dalla primavera del 2024, Peugeot sostiene con determinazione che il nuovo motore 1.2 MHEV da 100 e 136 CV è completamente distinto dalla precedente unità PureTech. E questo è effettivamente il caso, poiché il motore presenta una catena di distribuzione e un design completamente rivisitati. Tuttavia, nonostante queste affermazioni, i concessionari del Leone hanno dovuto fare i conti con la diffidenza dei clienti, che continua a influenzare le vendite. Inoltre, molti potenziali acquirenti stanno orientandosi verso altri marchi.

Da qui dunque la decisione di fare sparire il nome. Sarà interessante vedere se questa modifica di denominazione riuscirà a distogliere l’attenzione dai recenti problemi che hanno coinvolto uno dei motori del gruppo Stellantis più discussi degli ultimi anni e di cui vi abbiamo già parlato in abbondanza negli ultimi mesi.