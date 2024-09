Opel: in Germania da il suo benvenuto a 170 giovani che iniziano la loro vita professionale

Benvenuti in Opel: oggi un totale di 170 giovani che hanno iniziato la loro carriera hanno iniziato la loro formazione professionale presso le sedi Opel tedesche, 120 dei quali solo nella sede centrale di Rüsselsheim. 28 nuovi arrivati ​​hanno iniziato la loro formazione professionale presso lo stabilimento di Kaiserslautern, 15 presso la sede di Eisenach e sette presso il centro logistico di Bochum.

Offerta formativa basata sulla strategia elettrica di Opel

Con dieci tirocini e sei programmi di studio, Opel offre ai suoi nuovi dipendenti interessanti prospettive future e opportunità di carriera all’interno dell’azienda. L’offerta formativa si basa sulle esigenze future specifiche della rispettiva sede. Pratica e teoria sono sempre strettamente legate. Durante il percorso formativo i giovani lavorano su progetti specifici per diversi reparti dell’azienda. Ciò significa che sono direttamente coinvolti nelle attività quotidiane e conoscono tempestivamente procedure e processi importanti.

“I nostri giovani lavoratori qualificati stanno iniziando un corso di formazione approfondito presso Opel in condizioni all’avanguardia, supervisionati da un team di formazione impegnato ed esperto. Abbiamo allineato in modo continuo e coerente la nostra offerta formativa alla strategia elettrica di Opel e ai cambiamenti nel settore automobilistico. Ecco perché temi come l’elettrificazione e l’automazione, nonché il networking e l’intelligenza artificiale, svolgono un ruolo sempre più importante”, spiega Ralph Wangemann, amministratore delegato delle risorse umane e direttore del lavoro di Opel, che ha accolto i tirocinanti nella sede di Rüsselsheim.

I programmi di studio duali con focus su informatica, IT ed elettromobilità affrontano anche gli importanti temi futuri che accompagnano la trasformazione dell’industria automobilistica. Quest’anno si sono aggiunti anche i corsi “Informatica applicata” e “Informatica – Informatica tecnica”.

La formazione presso il marchio tedesco è tradizionalmente sinonimo di alta qualità. 162 anni fa, il primo apprendista iniziò il suo apprendistato presso il fondatore dell’azienda Adam Opel. Da allora, circa 27.000 giovani hanno completato la loro formazione in una delle sedi tedesche dell’azienda. E Opel sta già scrivendo il prossimo capitolo di questa storia di successo, poiché il processo di candidatura per l’anno di formazione 2025 è già iniziato.