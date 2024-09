Stellantis sviluppa un nuovo sterzo per veicoli elettrici

Seguendo l’esempio di alcune altre case automobilistiche, Stellantis sta prendendo in considerazione la possibilità di usare in futuro un sistema di sterzo per auto elettriche pensato per l’uso fuoristrada, che permetterebbe ai veicoli di ruotare su se stessi senza avanzare. Questo almeno è quello che si evince dal brevetto che è stato diffuso a fine luglio.

Una domanda di brevetto relativa a questa innovativa tecnologia è stata pubblicata dall’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti (USPTO) il 25 luglio, dopo che Stellantis l’aveva presentata all’inizio del 2023. Il brevetto fa riferimento alla presenza di un differenziale meccanico che serve a far girare le ruote su ciascun asse in direzioni opposte, permettendo così al veicolo di effettuare una rotazione “a carro armato”. Questo sistema sarebbe applicabile principalmente ai veicoli elettrici dotati di un motore per ciascun asse.

Stellantis in questo brevetto suggerisce l’uso di un cambio per far ruotare i semiassi di un assale in direzioni opposte, consentendo così al veicolo di girare su se stesso. Questo cambio sarebbe collegato a un motore elettrico, con un gruppo simile su ciascun asse, permettendo di trasmettere potenza a tutte e quattro le ruote.

Secondo il documento del gruppo automobilistico, il nuovo sistema di sterzatura potrebbe essere attivato mediante l’uso di un touchscreen, oppure utilizzando leve o pulsanti sul volante. Stellantis descrive inoltre una procedura per controllare questa modalità di sterzata, in cui il volante verrebbe girato per scegliere la direzione, mentre i pedali dell’acceleratore e del freno verrebbero utilizzati per avviare e arrestare la manovra.

Non è ancora certo se Stellantis deciderà di portare sul mercato questa novità. Se ciò dovesse avvenire, il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares si aggiungerebbe a Mercedes-Benz, che offre una funzione simile chiamata G-Turn sulla versione elettrica della Classe G. Tuttavia, vale la pena notare che Rivian ha deciso di abbandonare la sua funzione “Tank Turn” a causa di preoccupazioni ambientali, poiché le rotazioni sul posto possono danneggiare il terreno, specialmente su superfici irregolari.