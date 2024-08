Nuova Alfa Romeo MiTo: la rivedremo un giorno?

In tanti si domandano tra i fan del Biscione e i semplici appassionati di auto se ad un certo punto in futuro ci sarà ancora spazio nella gamma della casa automobilistica milanese per una nuova Alfa Romeo MiTo. Rispondere a questa domanda non è facile, anche se in base a quanto trapelato fino ad ora sembra assai difficile che da qui al 2030 un simile modello possa fare parte ancora della gamma dello storico marchio del Biscione dopo l’uscita di scena della precedente generazione avvenuto nel 2018.

C’è ancora qualche possibilità di rivedere in futuro nella gamma del Biscione una nuova Alfa Romeo MiTo?

Nonostante ciò, sono in tanti che vedrebbero di buon occhio il ritorno nella gamma di Alfa Romeo di un’auto con queste caratteristiche. Al momento Alfa Romeo sembra aver deciso di non puntare su un veicolo di questo tipo avendo optato per il ritorno nel segmento B con un SUV compatto e cioè Alfa Romeo Junior. Proprio questa auto viene considerata da molti l’erede di MiTo. Ma ovviamente c’è chi non si accontenta e chiede a gran voce il ritorno di una hatchback di segmento B nella gamma del brand premium di Stellantis.

Al momento sono però altre le priorità di Alfa Romeo che dopo il debutto di Junior lo scorso 10 aprile adesso è concentrata nello sviluppo della nuova Alfa Romeo Stelvio il cui debutto è previsto nel corso del prossimo anno e a cui poi seguirà nella primavera del 2026 anche la nuova Alfa Romeo Giulia. Poi nel 2027 dovrebbe essere la volta del ritorno del brand nel segmento E del mercato auto con quella che viene definita come una Alfa Romeo e-Jet. Se le cose dovessero andare davvero bene per Alfa Romeo non si esclude l’arrivo di altri modelli entro il 2030 tra cui una erede di Giulietta che però potrebbe anche avere un altro nome e forse una seconda segmento E.

Anche Tonale potrebbe ricevere entro quella data una nuiva generazione completamente elettrica. Dunque al momento non sembra esserci spazio per una nuova Alfa Romeo MiTo. Come sappiamo però le vie del mercato sono infinite e dunque non possiamo escludere che in futuro possano tornare di moda le berline compatte. In quel caso ipotizzare un modello di questo tipo nella gamma del brand potrebbe non essere più utopia ma al momento l’ipotesi rimane assai remota.

Nel frattempo sul web c’è chi non si perde d’animo e nonostante tutto ciò prova ad immaginare come potrebbe essere una nuova Alfa Romeo MiTo. E’ questo il caso del designer, architetto e creatore digitale Tommaso D’Amico che alcuni mesi fa ha ipotizzato in un video render apparso sul suo canale quello che potrebbe essere l’aspetto di una futura generazione del celebre modello.

Come potete notare voi stessi guardando le immagini, la base di questo render è il modello originale uscito di scena negli scorsi anni che però è stato reso dall’autore di questo render con un design più moderno e accattivante. Viene immaginato anche quello che potrebbe essere il suo interno che ovviamente sarebbe decisamente più tecnologico di quello della vecchia MiTo che da questo punto di vista non brillava particolarmente. Ma del resto parliamo di altri tempi. La base di una simile vettura sarebbe la STLA Small.

Di conseguenza se mai l’auto venisse realizzata inevitabilmente verrebbe prodotta al di fuori dei confini italiani dato che questa piattaforma è stata assegnata da Stellantis ad alcuni stabilimenti che si trovano al di fuori dei confini italiani. Qui in Italia infatti al momento la produzione futura riguarderà auto su piattaforma STLA Large e Medium. Anche questo però potrebbe cambiare. Inoltre se davvero una nuova Alfa Romeo MiTo venisse realizzata sarebbe ancora più sportiva e sinuosa del modello passato. Insomma di certo si tratterebbe di una vettura che non farebbe rimpiangere il vecchio modello ma avrebbe di certo il merito di attirare nuovi clienti.