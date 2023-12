Stellantis: ecco il modello che prenderà il posto di Jeep Cherokee a Belvidere salvando la fabbrica

Stellantis aveva annunciato ad inizio anno lo stop definitivo alla produzione dello stabilimento di Belvidere negli USA dove veniva prodotta la Jeep Cherokee. A lungo si è temuto che quella potesse essere la fine per la fabbrica e per i suoi dipendenti. Tuttavia il recente accordo con il sindacato UAW per il contratto collettivo di lavoro per i prossimi 4 anni anni ha portato una novità molto importante per quel sito produttivo il cui futuro sarà assicurato dall’arrivo di un nuovo modello che prenderà il posto di Jeep Cherokee e il cui lancio sul mercato dovrebbe avvenire nel corso del 2027.

Stellantis ha promesso un nuovo modello per salvare Belvidere: ecco di che vettura si tratterà

A quanto pare si tratterà di un pickup di medie dimensioni. Non è chiaro di quale marchio di Stellantis si tratterà. Il produttore di Chrysler, Dodge, Jeep, Ram e altri veicoli ha concordato nel nuovo contratto con la United Auto Workers di investire circa 1,5 miliardi di dollari nello stabilimento di assemblaggio di Belvidere in Illinois, rimasto inattivo a febbraio dopo la conclusione della produzione della Jeep Cherokee. L’accordo prevede la produzione di un nuovo pickup di medie dimensioni senza nome nel 2027 con una proiezione di 80.000-100.000 veicoli prodotti ogni anno.

Stellantis ha rifiutato di discutere l’impegno oltre quanto previsto dal contratto. La casa automobilistica offre attualmente il pickup di medie dimensioni Jeep Gladiator, la versione pick-up del fuoristrada Wrangler che parte da $ 39.620, mentre all’estero ha di recente lanciato il pickup compatto Ram Rampage. Oltre al Gladiator, l’ultimo pikcup di medie dimensioni della casa automobilistica negli Stati Uniti è stato il Dodge Dakota, che ha cessato la produzione dopo l’anno modello 2011.

Ricordiamo infine che all’inizio di quest’anno, durante un incontro con i concessionari, Ram ha mostrato parzialmente un concept elettrico di medie dimensioni. L’accordo UAW non dice che tipo di propulsore avrà il veicolo che sarà costruito a Belvidere. La nuova generazione di piattaforme di Stellantis è multi-energia. Ricordiamo infine che Ram lancerà il suo pickup full-size 1500 REV completamente elettrico e il 1500 Ramcharger EV dotato di generatore di gas nel quarto trimestre del prossimo anno.