Stellantis: tragico incidente nello stabilimento di Toledo

Presso lo Stellantis Toledo Assembly Complex in Ohio si è verificato un tragico incidente che ha causato la morte di un dipendente. L’incidente è avvenuto presso l’edificio n. 7 sul lato sud dello stabilimento, dove viene prodotta la Jeep Gladiator. A quanto pare, il dipendente è stato schiacciato da un veicolo, il che ha spinto le autorità locali a intervenire immediatamente.

A Toledo negli Stati Uniti perde la vita un operaio di Stellantis

La polizia di Toledo è stata chiamata sulla scena approssimativamente alle 13:55 e le indagini sulle circostanze dell’incidente sono in corso. Il tenente Paul Davis del dipartimento di polizia di Toledo ha confermato che gli agenti sono intervenuti rapidamente e che gli investigatori dell’ufficio del medico legale della contea di Lucas sono stati inviati alla struttura.

Lo Stellantis Toledo Assembly Complex, che produce anche la Jeep Wrangler, impiega 4.679 lavoratori, di cui 4.447 dipendenti che lavorano su due turni. La perdita ha provocato onde d’urto nello stabilimento e nella comunità locale. In una dichiarazione ufficiale, Stellantis ha riconosciuto l’incidente, affermando: “Siamo a conoscenza di un incidente al Toledo Assembly Complex. Poiché questo incidente è attualmente sotto inchiesta, non possiamo fornire ulteriori dettagli in questo momento”.

Secondo il dipartimento di polizia di Toledo, l’uomo stava stringendo i bulloni della carrozzeria del telaio quando è rimasto intrappolato sotto un veicolo che si muoveva lungo la linea di produzione. Ha riportato ferite mortali. I primi soccorritori del Toledo Fire and Rescue sono stati chiamati sulla scena intorno alle 13:30 di mercoledì per aiutare con l’incidente. Nonostante i loro sforzi, il dipendente di Stellantis è morto per le ferite. Un’autopsia condotta dall’ufficio del medico legale della contea di Lucas ha poi confermato che la morte è stata dovuta a ferite da schiacciamento al torace e l’incidente è stato ufficialmente dichiarato un incidente.

Le autorità stanno continuando le indagini per determinare le circostanze esatte che hanno portato l’uoo a rimanere incastrato sotto il veicolo. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’Edificio 7, situato nella parte Toledo South del complesso, dedicato alla produzione del pick-up Jeep Gladiator. L’evento ha suscitato un’ondata di condoglianze da parte delle autorità locali, dei funzionari dello stabilimento e di varie organizzazioni.