UAW potrebbe fermare gli impianti di Stellantis entro metà ottobre 

È stata stabilita una tempistica secondo cui i lavoratori di alcuni stabilimenti Stellantis negli USA potrebbero iniziare uno sciopero già a metà ottobre se non verranno risolti i problemi relativi ai ritardi nella riapertura dello stabilimento di assemblaggio di Belvidere, in Illinois.

A metà ottobre UAW potrebbe scioperare negli stabilimenti Stellantis per protestare contro il rinvio della riapertura di Belvidere

Secondo la pianificazione comunicata ai rappresentanti locali della UAW per gli stabilimenti Stellantis, è previsto un processo in cinque fasi che potrebbe portare a una votazione per l’autorizzazione allo sciopero entro il 4 ottobre, con il possibile avvio delle azioni di picchettaggio a partire dal 18 ottobre.

Il sindacato ha dichiarato lunedì che Stellantis non sta rispettando gli impegni contrattuali per la riapertura dello stabilimento chiuso all’inizio del 2023, inclusa la promessa di avviare la produzione di un pick-up di medie dimensioni a partire dal 2027. Il sindacato ha avvertito che il mancato rispetto di tali impegni potrebbe mettere in discussione miliardi di dollari di investimenti previsti in altre strutture.

Il sindacato ha affermato che i leader di diverse sedi locali della UAW, tra cui Warren, Sterling Heights e Toledo, hanno presentato individualmente reclami questa settimana per i ritardi, che includono anche i piani per aprire un mega hub di ricambi e un’operazione di stampaggio presso lo stabilimento. Se tali reclami non verranno risolti, ha affermato il sindacato, ciò potrebbe “aprire la strada a uno sciopero nazionale alla Stellantis”.

Nella giornata di martedì, Stellantis ha confermato che intende posticipare la riapertura dell’impianto, citando le condizioni di mercato e la necessità di “soddisfare un’ampia gamma di richieste dei consumatori”.

L’azienda ha affermato che, in base al contratto con l’UAW negoziato l’anno scorso, il sindacato “non può legalmente scioperare” per la questione Belvidere. Ma il sindacato sostiene di poterlo fare, sottolineando di essersi assicurato la possibilità di scioperare per questioni quali chiusure di stabilimenti e impegni sui prodotti nell’accordo più recente.

Il sindacato ha annunciato un raduno per giovedì mattina a Belvidere, con l’obiettivo di sollecitare Stellantis a mantenere l’impegno di riaprire lo stabilimento di assemblaggio di Belvidere e a investire nella creazione di migliaia di posti di lavoro nella comunità locale. Tra i partecipanti ci saranno leader locali e nazionali dell’UAW, inclusi il presidente Shawn Fain e il responsabile della Regione 4, Brandon Campbell.

Mercoledì, Fain ha dichiarato che una delle principali preoccupazioni del sindacato è che l’azienda possa posticipare la riapertura dello stabilimento fino al 2028, anno in cui sarà necessario negoziare un nuovo contratto con il sindacato.