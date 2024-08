Stellantis mostra i nuovi lanci di Fiat, Jeep e Ram al 47° Expointer

I marchi Stellantis sono tra i principali protagonisti della 47a edizione di Expointer, la più grande fiera agricola all’aperto dell’America Latina. L’azienda è presente all’evento con l’esposizione di un’ampia gamma di modelli Fiat, Jeep e Ram, presentando i lanci più recenti. In totale, i visitatori potranno dare un’occhiata più da vicino a 31 veicoli, distribuiti su tre stand. Expointer 2024 si svolge dal 24 agosto al 1 settembre, dalle 8:00 alle 20:30, presso il Parco Espositivo Assis Brasil, a Esteio, Rio Grande do Sul. È un’opportunità per il pubblico di conoscere nuovi prodotti e vari altri prodotti dei marchi che compongono l’azienda leader nel settore automobilistico in Brasile e Sud America.

Stellantis tra i principali protagonisti della 47a edizione di Expointer

Le novità confermate per la 47esima edizione della fiera iniziano con Fiat, che presenterà per la prima volta al pubblico dell’evento l’ Argo Endurance , una nuova versione di una delle berline più amate dal pubblico. Un altro punto forte del marchio è il Titano, un modello lanciato quest’anno per completare il suo portafoglio di pick-up, e lo Scudo e il Ducato MY25 recentemente lanciati, che ampliano la linea di utilità del marchio.

Jeep, invece, porterà all’evento la Wrangler, simbolo per eccellenza delle capacità off-road, e la Renegade MY25 con le nuove versioni lanciate a fine luglio. Il pubblico apprezzerà anche le novità di Ram, che sarà presente all’evento con i recenti lanci Rampage Rebel Ignition Edition e 2500 Rodeo Edition.

Con quasi tutti i modelli della sua gamma in mostra, Fiat avrà 19 veicoli esposti durante la fiera. Oltre all’Argo Endurance, che sarà esposta in esclusiva durante l’evento, i visitatori potranno scoprire anche Fiat Professional, un programma di prodotti, servizi e soluzioni per i clienti professionali del marchio, e Connect////me, una piattaforma di servizi connessa che offre più di 30 funzionalità. Infine, sullo stand Fiat una ricca gamma di modelli, tra cui Argo Trekking, Cronos Precision, Fastback Impetus, Mobi, Fiorino, Scudo, Ducato, Fastback Abarth e Pulse Abarth, oltre a diverse versioni dei pick-up Strada, Toro e Titano. camion, che ha una garanzia di 5 anni.

Il marchio di riferimento nel campo dei SUV sarà presente all’Expointer con cinque modelli che trasudano potenza, tecnologia, sicurezza e capacità fuoristrada. I visitatori potranno conoscere da vicino le ultime novità del marchio, il Wrangler, ma anche il Compass e il Commander nella versione Blackhawk, equipaggiati con il motore 2.0 Hurricane da 272 CV, che riflette tutta la sportività del marchio. Altri highlight sono la Grand Cherokee 4xe ibrida plug-in, che rappresenta la migliore e più moderna generazione di questa icona che incarna la legittima rappresentazione dell’essenza Jeep, oltre alla Renegade Night Eagle, la nuova versione della linea 2025 del SUV più potente nella sua categoria.

Uno dei marchi automobilistici di Stellantis più legati all’universo agricolo, non poteva non essere presente a Expointer 2024. Nello stand Ram saranno presenti sette veicoli, tra cui il 1500 Rebel, il 3500 Longhorn e il Rampage in the Rebel, Laramie e R/ Versioni T.

Il pubblico dell’evento avrà inoltre l’opportunità di scoprire due serie speciali ed esclusive per il mercato brasiliano: il Rampage Rebel Ignition, una serie speciale di Rampage arrivata per celebrare il traguardo di 1 anno di successo del primo pick-up Ram sviluppato e prodotto. in Brasile; e la 2500 Rodeo Edition, un modello limitato a 77 unità che onora il 77° anniversario del primo rodeo tenutosi nel paese. Oltre alle novità del marchio, Ram è anche sponsor dell’Associazione brasiliana degli allevatori di cavalli Crioulo (ABCCC) nella finale del Golden Brake, che si terrà nell’ultimo fine settimana di Expointer.